Artiklen: Hun voksede tilfældigt op i Korsør i stedet for i et andet land

Prisbelønnede Joan Rang Christensen har udgivet bog om at være adopteret. Om blandt andet at være dansker og vokset op i Korsør ved et tilfælde og om stadig ikke have fundet sine biologiske forældre i Sydkorea trods mere end 25 års søgen.

I 20 år troede 43-årige Joan Rang Christensen, at hendes oprindelige navn var Rang Yung Park, fordi hendes danske adoptionsmor fejlagtig troede, at de i Sydkorea skrev efternavnet først, hvorfor Park Yung Rang derfor rettelig måtte ændres til Rang Yung Park.

