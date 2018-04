Se billedserie Tre nætter overnattede de fire amerikanske musikere i Jane Fritze Augustesens hus på Dyrhaugesvej, hvor stuen blev brugt som øvelokale. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Hun fik USA-band til Korsør, hvor de boede i hendes hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun fik USA-band til Korsør, hvor de boede i hendes hus

Slagelse - 16. april 2018 kl. 07:26 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jane Fritze Augustesen med hus på Dyrhaugesvej i Korsør er særdelse stor fan af amerikanske Chris Rupp og »7th Ave » med fire verdensklasse-sangere.

Og det er i høj grad hendes fortjeneste, at bandet lagde vejen forbi Korsør.

- For et år siden gjorde sangen »Move it on« af Chris Rupp et meget stort indtryk på mig. Det med, at det ikke behøver at være slemt at gøre noget nyt i livet, kunne jeg virkelig bruge til noget, så jeg begyndte at følge ham på Facebook og lytte til hans musik, siger 42-årige Jane Fritze Augustesen til Sjællandske.

På et tidspunkt opfordrer den amerikanske komponist og sanger dem, der lytter til ham via livestreamning på Facebook til, at de bare skal melde ind, hvis de vil arrangere en koncert med bandet.

- Jeg huskede på Pippi Langstrømpe, der sagde, at »det havde hun aldrig prøvet før, så det kunne hun godt«, og så skrev jeg til Chris Rupp, at jeg gerne ville arrangere en koncert i Korsør, siger Jane Fritze Augustesen. Hun har stor ros til overs for Korsør Kulturhus, der straks var med på ideen.

Processen frem til de endelige underskifter om koncerten varede et par måneder. Jane Fritze Augustesen sørgede for at hente bandet i lufthavnen, ligesom de sov tre nætter i hendes hus på Dyrhaugesvej, hvor stuen blev omdannet til øvelokale for de fire professionelle musikere, der nu er taget videre til koncerter i Holland og Tyskland.

- De gav en fatastisk koncert i Korsør, men de undrede sig over, at vi klappede i takt i begejstring over dem. Det havde de aldrig oplevet publikum gøre før, så måske det er en dansk specialitet, siger Jane Fritze Augustesen.

Hun er ansat i Slagelse Kommune, hvor hun har med hjælpemidler at gøre.