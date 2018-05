Hun er 80 år og køkkenmontør

Se billedserie Samling af køkkenskabe med skruemaskine hører til Inge Christensens arbejdsopgaver i Korsør Køkkencenter, som hun driver sammen med sin mand Christian på »kun« 78 år. I dag fylder hun selv 80 år. Hendes eget køkken er af egetræ og fra 1995 - og det skal derfor ikke skiftes ud.

Slagelse - 18. maj 2018

I dag 18. maj fylder Inge Christensen 80 år. Siden 1. marts 1976 har hun sammen med sin mand solgt og samlet køkkener. Og det har de tænkt sig at fortsætte med.

Inge Christensen er gjort af et særligt stof. I dag samles 46 gæster for at fejre hendes 80-års fødselsdag i Sommerlyst.

I morgen kan det meget vel være, at hun igen skal i gang med at samle et køkken med sin skruemaskine.

Fødselaren er den bedre halvdel til Christian på »blot« 78 år. Sammen driver de Korsør Køkkencenter med salgslokale, værksted og bolig i samme ejendom beliggende på Korsør Landevej 655 ved Lille Egede. Parret har solgt køkkener siden den 1. marts 1976.

Hvornår indstiller I jeres erhvervsaktive karriere?

- Det har vi altså ingen planer om. Vi fortsætter, til vi ikke har lyst mere, slår ægteparret fast. Næste år kan de fejre diamantbryllup.

Faktisk prøvede de at stoppe for 17 år siden, men det mislykkedes.

- Vi havde fået solgt ud af stort set alle køkkener, så vi kunne lukke butikken. Vi havde købt en autocamper, som det var planen at køre gennem Europa med i tre måneder.

Men vi havde kun kørt i 14 dage, da vi blev enige om at køre hjem og åbne butikken igen. For her har vi det bedst, siger Christian Christensen.

Når man spørger Inge Christensen, hvordan hun holder sig i form, kommer der en længere remse, der dog ikke indeholder det faktum, at hun på værkstedet løfter hjemmevant rundt på køkkenskabe, låger og skuffer, som hun får samlet og skruet sammen med en skrue- maskine.

- Jeg går til fitness, i varmtvandsbassin og til knogleskørhedsgymnastik, siger Inge Christensen, der kun sjældent tager sig en middagslur - faktisk kun hvis hun er gået ekstra hårdt til den med fitness-træningen.

Rollerne er klart fordelt i virksomheden.

- Det er Christian, der sælger og måler op, mens jeg tegner køkkenerne, tager mig af bogholderiet og er med til at samle de forskellige køkkendele, siger Inge Christensen.

Hun er ikke typen, der skifter meget rundt. Således blev det til hele 31 år på julemærkehjemmet i Skælskør som kontormedarbejder med HR-funktionen, længe før personale blev til HR!

De foreløbige 42 år i køkkenbranchen skal helt åbentlyst blive til flere. Det kan dagens runde fødselsdag ikke forhindre.

Inge Christensen ved, hvad hun får af sin mand i fødselsdagsgave.

Af hensyn til gæsterne ved dagens fødselsdagsfest afholder Sjællandske sig dog fra at afsløre, hvad det er, udover at nævne at der er tale om en hørbar gave!

Og som den tømrer- og snedkeruddannede Christian Christensen, der af mange også er kendt for i en menneskealder at fremstille - og i øvrigt stadig leverer - træfuglen til den årlige fugleskydning ved Sommerlyst, slår fast:

- Vi mangler jo ikke rigtig noget i vores alder!