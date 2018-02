Se billedserie 41-årige Annamaria Anhalt med foto af sin familie. Hun vil så gerne i kontakt med troende kvinder til et projekt, der skal ende som en udstilling. Som tak får kvinderne billederne gratis. Foto: Helge Wedel

Hun efterlyser troende kvinder

Slagelse - 17. februar 2018 kl. 10:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kvinder er smukke og har fra naturens og historiens side utrolig mange roller, som de skal udfylde. Derfor er de i trossammenhænge sjældent særlig vigtige.

Sådan lyder den 41-årige selvlærte fotograf Annamaria Anhalts forklaring på, hvorfor hun i nu fem år har forsøgt at realisere et fotoprojekt, der skal vise billeder af kvinder fra alle mulige religioner, når de er i en trossammenhæng, og når de bare er sig selv.

- Jeg har virkelig haft svært ved at finde frem til kvinderne. En muslim, en ateist, en kristen og en meget lille trosretning inden for den katolske tro, er dog næsten hjemme, siger Annamaria Anhalt, da Sjællandske er på besøg i hendes fotostudie i Brogade.

De medvirkende kvinder får som tak for deres medvirken billederne gratis af Annamaria Anhalt, der er vildt begrejstret for kvinden og alle hendes mysterier og valg.

Selv er hun vokset op med indremission og pinsekirken.

- I dag tror jeg på moder natur, så jeg har meldt mig ud af folkekirken, da jeg ikke vil betale til noget, jeg ikke tror på. Jeg er spirituel og tror på det guddommelige i mennesker, siger Annamaria Anhalt.

Hendes to piger Sif Krusemynte på syv år og Sigyn Anemone på snart seks år er efter gammel nordisk skik knæsat, ligesom hun blev viet til Marius Anhalt den 11. november 2011 klokken 11.11. - altså et tidspunkt med mange et-taller - 11/11/11 - 11:11.

Året efter holdt ægteparret en ceremoni ude i skoven i følge den nordiske asatro med en Gode, som er mandlig betegnelse for en præst. Hendes mand er foredragsholder om netop asatroen.

Annamaria Anhalt er født på Island og kom til Danmark som knap fire-årig. Hun ønsker ikke detaljer frem om sin barndom ud over, at den har været hård - blandt andet med det resultat, at hun har boet virkelige mange forskellige steder i Dannmark.

I dag bor familien i et hus på Tovesvej. Hun kom til Korsør i 2006.

- Korsør er simpelthen det bedste sted, jeg nogensinde har boet. Jeg føler mig så elsket og vel modtaget. Nogen har sagt, at folk er sure i Korsør, men det er de jo ikke, når man møder dem med et smil, siger Annamaria Anhalt.

Hun medgiver, at med vore dages teknologi, hvor enhver med en telefon kan tage billeder, så er det en udfordring at leve af fotografering, som hun gør.

- Jeg er god til at læse folk, og det bruger jeg, når jeg fotograferer. På den måde får jeg nogle øjeblikke og situationer frem, som man normalt ikke fanger på billeder. Jeg søger at forevige mennesker på en måde, så de får en hel særlig oplevelse, fordi de på mine billeder fremstår som helt rigtige og dem selv, siger Annamaria Anhalt. Hun tilføjer, at hun også er kendt for at tage såkaldte skæve billeder, hvor personer og motiv optræder på en noget atypisk måde.

Troende kvinder kan kontakte hende på 2614 4247 eller på anhaltnordicart@gmail.com