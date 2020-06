26-årige Dicte Sørine Skov er den første i Danmark til at tage en HTX-studentereksamen på en såkaldt ASF-linje, hvor ASF står for autisme spektrum forstyrrelse. Mindre klasser, mentorforløb og et såkaldt »pauserum« tilgodeser de behov, folk med en autist-diagnose ofte har. Foto: Jens Wollesen

Huen kom i hus på tredje forsøg: Dicte er student trods diagnose

To gange har Dicte Sørine Skov måttet droppe ud af gymnasiet, fordi hendes autisme-diagnose gjorde det for svært at gennemføre. Men fredag formiddag fik hun endelig - og som den første i Danmark - en HTX-studenterhue på efter at have gået på en særlig autisme-linje.

Fredag formiddag fik 26-årige Dicte Sørine Skov fra HTX på ZBC i Slagelse nemlig endelig studenterhuen på efter to fejlslagne forsøg på at tage en gymnasieuddannelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her