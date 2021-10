Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra kandidaten Dorte E. Jensen (her på billedet), men det har ikke været muligt. Du kan læse mere om Frihedslisten på: www.frihedslisten.dk.

Hovsa: Kommune overså valgkandidat

En lokal kandidat til »Frihedslisten« stiller op til kommunalvalget. Alle relevante papirer var i orden og indleveret til tiden - men det forkerte sted. Derfor var listen ikke at finde på kandidatlisten fra Slagelse Kommune i første omgang. Nu prøver kommunen at gøre skaden god igen.

Slagelse - 13. oktober 2021 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

En ny kandidat er at finde på stemmesedlen, når der skal stemmes til kommunal- og regionsvalget den 16. november. Det drejer sig om "Frihedslisten" - med bogstavbetegnelsen "Æ". Listen har kun én kandidat: Dorte E. Jensen fra Korsør.

Hun vil nu være at finde på kandidatlisten, men var ikke med, da den første udgave af listen blev udsendt fra Slagelse Kommune. Det skyldtes en ærgerlig fejl, fremgår det af en mail fra kommunen:

- Den 4. oktober 2021 fremsendte vi listen over partier og kandidater til kommunalvalget 16. november 2021 på baggrund af Valgbestyrelsens behandling af kandidatlisterne den 1. oktober 2021. Desværre har det vist sig, at listen over partier og kandidater ikke var komplet. En kandidatliste, der var indleveret rettidigt, blev ikke behandlet i valgbestyrelsen 1. oktober grundet en fejl fra kommunens side, i det listen ved en fejl ikke blev videresendt til Ledelsessekretariatet, hedder det i mailen.

Indleveret hos Borgerservice i Korsør

Sjællandske har fået oplyst, at alle papirer blev afleveret hos Borgerservice i Korsør, og altså ikke direkte til Ledelsessekretariatet.

Kort efter blev kommunen dog klar over svipseren og har siden været i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om, hvordan man skulle håndtere sagen. Listen og dens kandidat opfylder alle betingelserne for at stille op til valget.

Indenrigsministeriet har påpeget, at kommunen både kan og skal tillade denne kandidatliste at stille op til kommunalvalget. Kandidatlisten er derfor godkendt, og kandidatlistens repræsentant er orienteret.

108 brevstemmere får ny chance

På kommunens hjemmeside www.slagelse.dk er den nye liste nu offentliggjort, og den indeholder da også Frihedslisten. Listen vil også blive bragt i ugeavisen og i Sjællandske.

Alle borgere bosiddende i Slagelse Kommune, der allerede har brevstemt i Slagelse Kommune, vil derudover blive kontaktet i e-boks og oplyst om, at der var en mangel i det opslag over kandidater, der var til rådighed da de brevstemte, samt at de har mulighed for at indgive en ny brevstemme, hvis de ønsker dette, oplyser kommunen.

Chefkonsulent i Ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune, David Thorning Christensen, er ærgerlig over hændelsen:

- Det er en rigtig ærgerlig fejl fra vores side, hvor vi ikke har fået registreret en kandidatliste. Da vi opdagede fejlen, lynbehandlede vi kandidatlisten, tog kontakt til Indenrigsministeriet, så kandidatlisten kom på stemmesedlen, siger han og fortsætter:

- Vi opdagede og rettede fejlen, da det havde været muligt at brevstemme i seks dage. 108 borgere i kommunen har brevstemt før fejlen blev opdaget og rettet. De borgere bliver nu kontaktet via e-boks, så de får mulighed for at brevstemme på ny, hvis de ønsker det, oplyser han.