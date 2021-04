Artiklen: »Hovedrystende«: Beboere i ghettoer forsørges for et tocifret millionbeløb hver eneste måned

To ud af fem beboere i Slagelse Kommunes udsatte boligområder står uden for arbejdsmarkedet. Det koster samlet ti millioner kroner om måneden i offentlig forsørgelse alene i Ringparken og på Motalavej, hvilket giver stof til eftertanke. Både lokalt i Slagelse og på Christiansborg.

Det er ikke småpenge, der bruges på at forsørge personer bosat i udsatte boligområder. For Slagelse Kommunes vedkommende koster det rundt regnet 10,2 millioner kroner hver eneste måned, idet knap 40 procent står uden for arbejdsmarkedet. Her tæller SU, barselsdagpenge og efterløn ikke med.

