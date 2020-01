Hotelchef har sagt op

Uenighed kan føre til meget. Således også en opsigelse. Den har hotelchef for Comwell Korsør på Ørnumvej og Comwell Klarskovgaard i Korsør Lystskov 48-årige Louise Hauge Gliese valgt at aflevere. Hun har sidste arbejdsdag med udgangen af januar, hvor måneden bruges til at sætte hendes afløser 43-årige Mikkel Kroustrup ind i driften af de to Comwell-hoteller i Korsør. Han tiltrådte 1. januar efter at være headhuntet til stillingen. Han forlod en stilling som chef for Horisont Hotel & Konference i Aarhus og bor privat i Grenaa.

Ikke sige så meget

- Jeg ved ikke, hvad jeg nu skal lave. Og helst vil jeg ikke sige så meget om min opsigelse ud over, at jeg og bestyrelsen blev uenige om strategien, siger Louise Hauge Gliese. Hun har senest været chef for begge Comwell-hoteller i Korsør, hvor der har været en del udskiftninger af chefer på Comwell Korsør, indtil ledelsen af de to Comwell-hoteller blev slået sammen med Louise Hauge Gliese som hotelchef for knap et år siden. Foruden fælles ledelse er synergien med to af hotelkoncernens 15 danske hoteller og konferencecentre placeret i Korsør også udnyttet personalemæssigt og salgsmæssigt. Samlet nåede Louise Hauge Gliese at bestride jobbet som hotelchef i fem år og fire måneder. Længst tid alene som chef for Comwell Klarskovgaard.