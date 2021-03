Direktør for Comwell Korsør og Klarskovgaard Mikkel Kroustrup anede intet om, at hotellet var solgt til 3F, før Sjællandske kontaktede ham med nyheden. Foto: Per Christensen.

Hotel købt af 3F - men direktør vidste intet

Direktøren oplyser, at også nogle af hotellets 46 medarbejdere havde hørt rygter om salget, men at han af gode grunde ikke kunne bekræfte dem, da han ikke var informeret.

En tydelig overrasket direktør for Comwell Korsør og Klarskovgaard Mikkel Kroustrup er tydeligvis ikke informeret om, at ejerne af Comwell Korsør har solgt hotellet til 3F for 85 mio. kroner. 3F vil åbne en ny stor skole som afløser for den eksisterende på Smålandshavet i Karrebæksminde

- Jeg ved ikke mere, end du har skrevet. Jeg har absolut ingen viden om, at ejerne af hotellet skulle have solgt det til 3F.

