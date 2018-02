Hotel Frederik d. II har mildt sagt ikke været nogen guldgrube, lyder det fra Erik Sophus Falck, bestyrelsesformand og hovedaktionær i Danske Hoteller, der har forpagtet hotellet siden 2012. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Hotel Frederik d. II vil lukke til nytår

Slagelse - 15. februar 2018 kl. 12:40 Af Arne Svendsen

Fra nytår vil det være slut med at tjekke ind på Hotel Frederik d. II på Idagårdsvej til overnatning eller konference.

Som tidligere nævnt har ejeren, Dansk Supermarked A/S, planer om nedrive hotellet og istedet bygge store butikker ved Bilka.

Ifølge projektleder Jesper Larsen fra Dansk Supermarked håber man på, at nedrivningen vil kunne gå i gang om et års tid, når den nødvendige lokalplan og et kommuneplantillæg ventes at være på plads.

Men lukningen af hotellet var sådan set allerede besluttet inden Sjællandske kunne fortælle om nedrivningsplanerne.

- Vi har ikke hørt noget fra Dansk Supermarked om nedrivningsplanerne. Dem har vi læst om i Sjællandske, men vi havde forinden indgået en gensidig aftale med Dansk Supermarked om, at vores forpagtningsaftale ophører pr. 31. december i år, siger Erik Sophus Falck, oldebarn af Falcks grundlægger Sophus Falck, der er hovedaktionær og bestyrelsesformand i Danske Hoteller, som har forpagtet hotellet siden 2012.

Erik Sophus Falck var forleden i Slagelse for at orientere personalet om, at de ikke har nogen arbejdsplads fra nytår.

Han oplyser, at der er godt 10 ansatte. Hotellet har i et stykke tid ikke haft nogen fast leder, så det ledes af regionsdirektør Lene Ulriksen, der også er direktør for de to andre af kædens hoteller på Sjælland, Vinhuset i Næstved og Menstrup Kro.

- Når vi har lavet en aftale om, at forpagtningsaftalen skal ophøre, så skyldes det, at vi ikke har kunnet nå til enighed med Dansk Supermarked om indholdet af en ny aftale. Og hotellet har jo ikke været nogen guldgrube, for nu at sige det mildt, siger Erik Sophus Falck.