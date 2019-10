Korsør Hospice Støtteforening markerede tydeligt, at de var til stede ved regionshuset i Sorø, hvor de bad om svar fra regionsrådsformanden om hospiceplanerne i Korsør. Privatfoto

Hospiceoptimisme efter svar fra formand

Slagelse - 09. oktober 2019 kl. 11:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved det seneste regionsrådsmøde blev der stillet tre spørgsmål af medlemmer af Korsør Hospice Støtteforening.

Først af apoteker Peder Harboe:

Er det et bevidst valg, at man i Regionens strategi for det nære sundhedsvæsen har fravalgt at indarbejde en ligeværdig hospice-dækning? Har man berøringsangst med døden?

Dernæst af Bent Enig, der er onkolog, pensioneret speciallæge, og tidligere ansat som lægelig leder ved Sct. Maria Hospice Center, Vejle:

For at rette op på den skævvridning, der er i regionen mht specialiseret palliativ behandling, arbejder vi i Korsør sammen med Slagelse Kommune på at oprette et kombineret hospice og palliativt kompetencecenter. Det åbner mulighed for at tilbyde ambulant vurdering af patienter mhp. tidlig indsættelse af den palliative behandling - og ikke mindst teoretisk og praktisk undervisning af kommunens hjemmesygeplejersker, så også den basale palliation styrkes.

Er dette en model regionen kunne tænke sig at arbejde videre med?

Det sidste spørgsmål kom fra tidligere borgmester Markvard Hovmøller:

Ser regionen nogle muligheder for, at der i et samarbejde med Slagelse Kommune kan etableres funktioner i tilknytning til enkelte hospicepladser, så det nære sundhedsvæsen med forskellige funktioner kan etableres i Korsør?

Markvard Hovmøller oplyser til Sjællandske, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) svarede på alle tre spørgsmål.

- Samlet set tolker jeg regionsrådsformandens svar således, at porten ikke blev smækket endegyldigt i, men fortsat står på klem, når det gælder regionens samarbejde med kommunerne om det nære sundhedsvæsen, men han mindede også om, at regionen opfylder de krav, der er til antal hospicepladser, siger Markvard Hovmøller, der har 32 års socialdemokratisk lokalpolitisk erfaring inklusiv en periode som borgmester i den daværende Vojens Kommune. Markvard Møller minder optimistisk om, at når en port står på klem, så er det også muligt at få en fod ind! Han håber, at de mange vægtige argumenter for hospicepladser kombineret med aflastningspladser og uddannelse i behandling af døende ender med at blive til noget på det tidligere Korsør Sygehus.