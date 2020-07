Se billedserie Rikke Flintholm (t.v.) samt Mia og Sanne Johansen er det faste team Hos Jomfruen. Lørdag var de i fuld gang med at gøre klar til dagens første åbningsdag på Kirkepladsen. Foto: Solveig Hansen

Hos Jomfruen åbner efter kort afstikker igen på Kirkepladsen

Slagelse - 27. juli 2020

Korsør: Knækbrød, ost og cola er de tre ting, der som oftest er på Rikke Flintholms eget menukort. Og det på trods af, at menukortet Hos Jomfruen, hvor hun er chef, ellers bugner med lækre og frisksmurte snitter, håndmadder, smørrebrød, og sandwich.

- Jeg gik fra at være en tynd pige som barn til at veje 164 kilo, siger 34-årige Rikke Flintholm, der som konsekvens af sin størrelse for år tilbage fik foretaget en gastrisk bypass, hvor hun fik fjernet mavesækken.

Et indgreb, der ganske vist har gjort hende tynd, men som også har ført til, at hun i dag kun kan spise ganske lidt og slet ikke fede madvarer. Og så der lige de skøre knogler og den tilbagevendende brok, som har lagt sig i slipstrømmen af det kirurgiske indgreb.

Brok er der til gengæld ikke fra Rikke Flintholm selv, der ellers har nok at se til.

- Jeg kan godt lide at have travlt, og jeg ved, at hvis man arbejder hårdt, så er der også en fortjeneste ved det, siger Rikke Flintholm.

Drevet af at gøre en forskel uddannede hun sig til social- og sundhedshjælper, men den virkelighed hun mødte som uddannet, hvor det sidste, der var tid til, var at sætte sig ned og tage en snak med den ældre medborger, var et umuligt match, og i stedet valgte hun at gå i sine forældres fodspor, der har arbejdet som henholdsvis smørrebrødsjomfru og hovmester, ved på Tjener- og Kokkeskolen i Slagelse at afslutte grundforløbet som cater.

- Jeg gik ikke glad hjem fra mit arbejde som social- og sundhedshjælper, og da jeg er opvokset med at lave mad og altid har været god til det, lå det ligefor, fortæller Rikke Flintholm.

Men inden velsmurte madder af forskellig kaliber Hos Jomfruen blev en del af Rikke Flintholms liv kom Ofelia til og gjorde Eleonora til storesøster. Og arbejdstimerne blev lagt i virksomheden MMT Group A/S, som er ejet af hendes mand, Ronni Flintholm Madsen.

Men på en ferie til Egypten blev en drastisk beslutning taget - dog ud fra en længe tilbageholdt drøm om at eje en restaurant eller lignende.

- Det tog under to måneder, fra jeg hørte, at Hos Jomfruen var til salg, til jeg selv stod bag disken, fortæller Rikke Flintholm, der overtog forretningen af Jeanette Hjorth Schmidt Hansen, der i sin tid Hos Jomfruen havde skiftet adresse fra Kirkepladsen 2 til Algade 28.

Et skifte som Rikke Flintholm nu har taget den anden vej, og som har betydet at Hos Jomfruen er »kommet hjem« til den adresse, hvor det hele begyndte for over 20 år siden.

- Det er her på Kirkepladsen, at Hos Jomfruen hører hjemme, siger Rikke Flintholm, som passende må tale om kap med kirkeklokkerne fra Sankt Povls Kirke, der ringer 10 højlydte slag ud over Korsør.

- Ja, det skal man lige vænne sig til, siger Rikke Flintholm. Hun har været i gang siden klokken seks med at gøre forretningen klar til genåbningen, og nu giver lørdagens interview med Sjællandske hende en lille pause, som ellers ikke er noget, der tit sker for Rikke Flintholm.

I går var vi på Bakken for lige at give pigerne lidt familietid, men ellers har vi knoklet med at gøre forretningen klar lige siden, vi lukkede ned i Algade i søndags, fortæller Rikke Flintholm, der ikke har ferie som en del af hendes sommerplaner.

Indenfor er Sanne og Mia Johansen stadig i gang med at rykke rundt, gøre rent og sætte på plads. De har fulgt med Rikke Flintholm siden begyndelsen i april i Algade i 2019.

- Det er nogle dejlige piger, jeg har, og de arbejder som heste. Vi er forskellige, men der er plads til os alle, fortæller Rikke Flintholm, der selv forventer at være i forretningen hver dag.

Indimellem når chaufføren, der bringer mad ud har fri, tager Rikke Flintholm selv gerne tørnen med at bringe mad ud. Blandt andet til pensionister, som får bragt deres mad ud gratis.

- Mit job her, gør mig glad. Jeg bliver ikke rig af det, men det giver mig mulighed for at gøre en forskel, som jeg gerne vil, siger Rikke Flintholm, der gerne tager en snak med de ældre, når hun kommer ud med maden.

Hos Jomfruen har åbent mandag til fredag fra klokken 9-14, og i weekenderne efter bestilling.

Og Rikke Flintholm lader sig derudover gerne udfordre, hvis der er specielle madønsker fra kunderne.

I dag, mandag den 27. juli, er der åbent hus Hos Jomfruen mellem klokken 16-18, hvor alle er velkomne til at kigge ind på Kirkepladsen 2.