Høsten - og festen - er i hus på Borreby

For tredje år i træk kan man nu og frem til 4. oktober opleve en ægte, dansk høstfest-stemning med alle de gode, gamle sange. Det hele serveres af »Det store Morten Korch-show«, som entertaineren Jan Schou & Co. står bag.

Slagelse - 13. september 2020

- Vi trænger til at være sammen, så tak til Vibe og Joachim Castenschiold for deres invitation til mig og for at vi for tredje gang må lave »Høstfesten - Det Store Morten Korch Show med gæster«.

Sådan skiver entertainer Jan Schou i indledningen til programmet til det show, som fredag aften havde premiere på Borreby Teater.

Hvad han ikke skrev var, at vi i den grad også trænger til at få noget at grine af - og heldigvis var han og hans omkring 25 medvirkende i stand til at levere varen.

Selv om der er plads til 256 gæster i teatersalen, var antallet skåret ned til 126, så alle myndighedernes restriktioner og afstandskrav kunne overholdes. Og ikke bare det: Fra første færd mødtes gæsterne af et flot udklædt personale, der alle stod klar med gavmilde mængder af håndsprit og store smil. Der var så meget sprit alle vegne, at velkomstdrinken nemt kunne springes over.

Glad for at kunne spille Indenfor var bordene sat op med den afstand, der nu kræves, og mens familier og venner sad sammen, havde enlige ekstra god plads omkring sig.

Både Joachim og Vibe havde iført sig den type ansigtsskærm, som også tandlægerne bruger - ikke mindst for at signalere, at de tager corona-truslen meget alvorligt.

- Jeg er bare så glad for, at vi kan få lov til at spille, så vi gør alle sammen alt, hvad vi kan for at få tingene til at fungere, sagde han igennem visiret, som faktisk gjorde det lidt svært at høre, hvad han sagde.

Men med alle de aflysninger, der har været - og stadigvæk finder sted - forstår man ham godt. »Høstfesten« er et stort show med mange involverede - og det ville være så træls, hvis også det skulle gå i vasken.

Spisningen begyndte klokken 19, og undervejs var der små, underholdende sekvenser omkring bordene.

En gæst havde fødselsdag, og så blev der naturligvis sunget en fødselsdagssang.

En lirekassemand gik rundt og trak i håndtaget, og på magisk vis strømmede der glad musik ud af højttaleren.

God plads på scenen Omkring klokken 20 begyndte selve showet på den store scene, hvor der er rigtig god plads. Det var der også brug for, da der af og til var op til 25 personer på scenen samtidig - alle i herlige kostumer, der var som grebet ud af en Morten Korch-film.

Samme Korch er jo også showets røde tråd, og det giver plads til herlige gamle klassikere som »Det lysner over agres felt«, »Nu falmer skoven« og »Danmark mit fædreland«.

Med disse titler kunne man godt tro, at det hele blev en smule højtravende, men slet ikke.

Tværtimod bliver sangene leveret af lige præcis den rette mængde humor, mens respekten for sangskatten bevares. Og så gør det bestemt ikke noget, at aftenens absolutte stjerne, Mona Britt Nykjær, synger de fleste.

Med en flot stemme og fantastisk mimik er hun som skabt til at være Jan Schous kvindelige modspil, og sammen med kapelmester Jørn Bonde på henholdsvis piano, trompet og harmonika er det en trio, som virkelig favner bredt.

Det kunne høres i repertoiret, som ud over sangene fra Morten Korch-filmene også indeholdt julesange, sange fra Frk. Nitouche, et magi-show samt den revolutionerende »Grissofon«.

Smil på læben Der skal ikke røbes mere her - udover, at showet primært henvender sig til det modne publikum, som kender og kan synge med på alle de gamle, danske sange.

Det må så også gælde denne skribent, som gik derfra med et stort smil på læben.

Høstfesten på Borreby spiller frem til den 4. oktober. For billetter og mere info: www.borrebyteater.dk