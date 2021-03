Artiklen: Hør radio-indslag: Det kræftfremkaldende PFOS er et et globalt problem

Hør radio-indslag: Det kræftfremkaldende PFOS er et et globalt problem

Forurening med PFOS - det kræftfremkaldende stof, der er fundet i vandet i Korsør Nor - er ikke bare et lokalt forureningsproblem. Det er et problem for hele Danmark og måske også for hele verden.

Det fortæller Helge Wedel, journalist ved Sjællandske Medier, i et interview med Radio 4. Interviewet kan du finde længere nede i artiklen.

Siden man kort før jul opdagede en meget høj koncentration af PFOS i spildevand på det lokale renseanlæg i Korsør har Helge Wedel i en række artikler afdækket forureningen. En forurening, som viser sig at stamme fra Korsør Brandskole, hvor man gennem mange år har brugt brandhæmmende skum, som indeholdt PFOS.