Se billedserie En landbaseret løsning indbefatter betonmure, hævning af veje, hævning af jordvold samt vandtætning af eksisterende mur og spunsvægge.

Højvande: Sluse eller ikke sluse

Slagelse - 18. januar 2021 kl. 06:21 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

En dag bliver det igen højvande i Skælskør. Om og hvordan byen i så fald er sikret mod det stigende havvand står stadig hen i det uvisse. Til gengæld er det sikkert, at der bliver arbejdet på sagen.

Forleden havde miljø-, plan- og landdistriktsudvalget igen højvandssikring af Skælskør som et punkt på deres dagsorden. Og meget er som bekendt sagt og skrevet i sagen, hvor æstetik, bymiljø, penge og ikke mindst Natura 2000 er afgørende elementer for det endelige resultat.

I forhold til æstetikken og bymiljøet hælder både mange borgere og flere politikere til, at Skælskør bliver bedst beskyttet mod fremtidige oversvømmelser ved at etablere en sluse af en slags - om det så bliver ved Slagternæs, ved Vasebro, i yderhavnen kombineret med landanlæg eller ved hjælp af sluseporte under Vestergade.

Alternativet er for indeværende en femte løsning på land, hvor blandt andet bastante betonvægge står i skærende kontrast til æstetikken fra før.

En okay løsning - Jeg har respekt for, at de lokale i Skælskør har stor fokus på det æstetiske udtryk i havnen, men jeg tror godt, at det kan lade sig gøre at lave et projekt på land, der ser okay ud, siger Jørgen Grüner (SF). Han er formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, og han tog forleden forbehold for udvalgets prioritering - der trods ellers flere gode argumenter for at vælge en landbaseret løsning alligevel valgte at gå videre med at undersøge mulighederne for en sluseløsning - særligt med henblik på den ved Slagternæs.

Argumenterne for en løsning på land deler sig i to.

Penge og natur Dels er der økonomien, for sluser er dyre, de er dyre i drift og de holder ikke så længe - alt sammen set i forhold til en tørskoet sikring på land. Og dels i forhold til Natura 2000, som er en alvorlig »sten i skoen« for projektet - i særdeleshed med henblik på løsningen ved Slagternæs.

- Ser man på omkostningerne ved en kystsikring af Skælskør - både omkostninger af økonomisk art og omkostninger for naturen, så er der ikke tvivl om, at en landbaseret løsning er den rigtige løsning, siger Jørgen Grüner, der her er på bølgelængde med administrationen, der ikke mener, »at en løsning på land er synonym med en betonvæg langs Skælskør Havn, ligesom der endnu ikke er blevet arbejdet kreativt og løsningsorienteret med mulighederne for at lave en velintegreret landbaseret løsning«, som det hedder i oplægget til sagen fra administrationens side.

- Vi må ikke, hvis der er et alternativ, lave en kystsikring i et Natura 2000-omårde. vi risikerer at bruge konsulentkroner på noget, som vi allerede nu godt ved vil blive afvist, siger Jørgen Grüner, der med andre ord er bange for at bruge en masse penge til ingen verdens nytte.

Kampen værd Men selv om Natura 2000 og det såkaldte habitatdirektiv, der stiller krav om at vælge det projekt, der er mindst indgribende i naturen, er tunge modspillere i forhold til en løsning om en sluse ved Slagternæs, så der det, hos andre politikkere i udvalget, alligevel kampen værd.

- Jeg har stor respekt for Natura 2000, men en landbaseret løsning i Skælskørs gamle bydel vil være en langt mere respektløs løsning i forhold til vores bymiljø og kulturarv omkring havnen og byen i det hele taget, siger Steen Olsen (S), der derfor i stedet opfordrer til politisk mod og til at sætte store kvalitative krav til en kommende kystsikring.

Han glæder sig samtidig over, at det er lykkes hans parti både at få afsat penge i budgettet og at få sat gang i hele processen omkring højvandssikring i Skælskør.

Samarbejde på tværs Derudover sætter han pris på, at Venstre og Socialdemokratiet har fundet fælles forslag i sagen om højvandssikring.

- Jeg er glad for, at Venstre og Socialdemokratiet i denne sag har fundet sammen om, at der skal arbejdes videre med en løsning ved Slagternæs, siger Steen Olsen, der understreger, at terrænet ved netop Slagternæs er skabt til en enkel og smuk naturmæssig løsning, som med en sluse, der rejses fra havbunden, vil falde naturligt ind i landskabet.

Knud Vincents (V) som repræsentant for Venstre er enig.

- Vi holder fast i det, som vi hele tiden har sagt. Vi skal ikke bare give op, selv om det kan virke svært, og selv om vi bliver nødt til at udfordre nogle ting, der måske kræver, at vi bringer sagen op på et højere plan. Hensynet til miljøet er selvfølgelig vigtigt, men det er hensynet til borgerne også, siger Knud Vincents, der nu på linje med sine kollegaer og administrationen må fortsætte arbejdet med at finde den optimale løsning for højvandssikring i Skælskør: Sluse eller ikke sluse.