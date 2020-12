Se billedserie Fra venstre: Niclas Brøgger, Julie Green og Kristoffer Aaskoven Sørensen, der har idéer til, hvordan muren mod højvande kan bruges til formidling. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Højvande: Elever giver arkitekter idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højvande: Elever giver arkitekter idéer

Slagelse - 03. december 2020 kl. 10:19 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det er spændende, og det er sjovt at arbejde med en virkelig problemstilling, siger Niclas Brøgger.

Han går i 3. Z på htx på erhvervsskolen ZBC i Slagelse, og sammen med de andre elever i klassen har han nu i seks uger arbejdet med den kommende højvandssikring af Korsør.

Efter at have været på besøg i havnebyen og set dér, hvor vandet kan stige faretruende højt, kunne eleverne vælge enten at arbejde med ophold eller formidling i forbindelse med det dige og den mur, der efter planen skal beskytte Korsør fra 2024. Også med inspiration fra »Le Mur« i Lemvig, som er opført.

Eleverne fik forskellige forslag til, hvordan muren kunne se ud, og sammen med Julie Green og Kristoffer Aaskoven Sørensen valgte Niclas Brøgger at se nærmere på mulighederne for at udnytte dige og mur til at fortælle om såvel højvandssikringen som byen og dens historie.

- Vi tog udgangspunkt i muren og har valgt målgruppen skoler og andre, der går ture forbi. Vi har blandt andet kigget på læsevenligheden og muligheden for at hæve muren lidt, forklarer Julie.

- Så kan man formidle om for eksempel Jens Baggesen og Storebæltsfærgerne, og man kan både sætte skilte op og bruge QR-koder, siger Niclas.

- Generelt har der været meget positiv feedback. Arkitekterne synes, vores idéer er kreative og spændende, men det bliver jo nok mest brugt som en slags idékatalog. De vil nok lave en fortolkning på det, antager Julie.

Én af klassens elever bor i Korsør. Det er Maximilian Wolfram Borchert:

- Jeg har ikke tænkt over det med højvandssikring før nu. Vi bor højt, men jeg kan godt se, at det kunne være en god idé at sikre, så man ikke står i vand til knæene, siger han.