Under mundbind var smilene store, da højskoleelever i går mandag blev sat af ved Gerlev Idrætshøjskole syd for Slagelse. For siden nedlukningen i december må højskolen nu igen åbne - også for de elever, der skulle være startet allerede tilbage i januar måned. Men selv om glæden var stor og forventningerne større, ser højskoleeleverne frem til et anderledes ophold. For eksempel er weekendens fester - som det ser ud lige nu - fortid. Foto: Fleur Sativa

Højskole slår fast: Det er slut med fester

Mandag startede 144 glade elever på Gerlev Idrætshøjskole syd for Slagelse. Men opholdet, der for mange bliver kortere end planlagt, bliver også mindre festligt. Ledelsen slår nemlig fast, at det er helt slut med weekendens fester - og de i stedet afløses af andre aktiviteter.

Slagelse - 16. marts 2021 kl. 11:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Mundbindet skal på, hvis du skal bevæge dig fra A til B. Og når frokosten skal indtages, bestemmer du ikke selv frit, hvem du vil spise den sammen med. Sådan bliver virkeligheden for højskoleelever på Gerlev Idrætshøjskole lidt udenfor Slots Bjergby syd for Slagelse. For mandag fik eleverne lov til at starte, efter corona ellers siden december har haft sat en stopper for højskoledrømmen.

