Slagelse Byråd sagde mandag aften god for lokalplan, der sikrer endelig, permanent tilladelse til multikulturelt samlingssted i Slagelses vestby.

Højrefløj strittede imod og foreslog folkeafstemning om moské

27 politikere stemte mandag aften ja til lokalplan, der erstatter midlertidig dispensation til religiøse aktiviteter i vestbyen. Dansk Folkeparti strittede imod, men partiets »gode argumenter«, som Henrik Brodersen (DF) benævnte dem, gav ikke genklang.

Slagelse - 15. december 2020 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er blevet skrevet mangt og meget, og protester, bekymringer, men også støtte og opadvendte tommelfingre er suset i retning af Slagelse Multikulturel Forening, der nu kan bryste sig af en permanent tilladelse til religiøse aktiviteter.

Ny lokalplan for Landsgravvej 27A i Slagelse er en realitet efter flere år, hvor den gældende lokalplan reelt ikke har givet lov til, hvad der foregik på adressen. Samlingslokaler, et undervisningstilbud, som af kritiere kaldes koranskole, samt det 400 kvadratmeter store bederum - som brugerne selv kalder en moské i skikkelse af det tyrkiske »camii« - er derfor nu i tråd med lokalplanen.

- Folkekirkens medlemmer har over 20 kirker, de kan bruge her i kommunen. Alle har religiøse huse - eller hvad man nu skal kalde dem. Vi har brug for lidt mere tolerance, lød det på byrådets møde mandag aften fra Enhedslistens Thomas Clausen, som sammen med Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance sagde god for lokalplanen.

Kæmpede - men tabte Dansk Folkeparti kæmpede imod med næb og kløer på aftenens møde, men selv om der var tale om lutter »gode argumenter«, som byrådsmedlem Henrik Brodersen beskrev argumentationen for at trække beslutningen lidt i endnu, endte det med et nederlag for højrefløjspartiet.

Kun partiets fire medlemmer af alle byrådets medlemmer stemte imod, ligesom de var de eneste, der kunne vende tomlerne i vejret i forhold til partiets forslag om en bindende folkeafstemning om lokalplanen. Den skulle have fundet sted den 21. marts næste år. - Foreningens bederum er det største lokale i ejendommen, og den aktivitet, der bedrives i ejendommen har religiøs karakter, lød et af argumenterne.

At man burde lade borgerne komme til orde, skyldes i den grad også bunken af høringssvar fra bekymrede naboer, og desuden at det den seneste tid ikke har skortet på bemærkninger rettet mod Landsgravvej fra for eksempel Dansk Folkeparti selv, hvis næstformand på landsplan, Morten Messerschmidt, også i Sjællandske har råbt vagt i gevær.

Det samme har Nye Borgerlige gjort i form af Thomas Vesth, der mener, at politikere i Slagelse burde kigge ejerkredsen - Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, som reelt hører under Diyanet, Direktoratet for Religiøse Anliggender i Tyrkiet - efter i sømmene.

Selv om foreningen på adressen har til formål »at skabe vidensforum som fremmer integration og bringer uudnyttede ressourcer i spil«, som det fremgår af dens vedtægter, er de reelle pengemænd og ejere anderledes stemt.

I fondens vedtægter står blandt andet, at den skal »tilvejebringe faciliteter for moralsk udvikling af de muslimske samfund i Danmark.«

- Alle lokalforeningens aktiviteter skal afrapporteres til fonden, så lokalforeningen er blot en stråmandsforening, lyder anklagen fra Thomas Vesth.