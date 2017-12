»Højhuse« fik enigt nej

Det er området indrammet med rødt ved Stigbjergvej, som politikerne stik imod administrationens indstilling vil have fjernet fra kommuneplanen som boligområde, fordi andre huse så mister havudsigten. Illustration: Slagelse Kommune.

Slagelse - 06. december 2017 kl. 16:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal alligevel ikke bygges 8,5 meter høje huse ved Stigbjergvej, som det ellers var lagt op til i kommuneplanen. Det har politikerne i erhvervs,- plan- og miljøudvalget besluttet at anbefale i enighed.

Deres anbefaling skal dog bekræftes af økonomiudvalg og byråd.

- I gik imod anbefalingen fra administrationen om at udlægge området ved Stigbjergvej til boliger - hvorfor?

- Nu må jeg ikke referere udvalgsmedlemmer, men et medlem med stort lokalkendskab til Korsør forklarede, at forudsætningerne for eksisterende huse blev ændret væsentligt med nye huse, fordi de tog udsigten. Hertil kunne der kun bygges ganske få huse i området, så vi var hurtigt et enigt udvalg, der besluttede, at boligområdet skulle pilles ud af kommuneplanen, siger formand for udvalget Villum Christensen (LA) til Sjællandske.

Byrådet skal på sit møde den 18. december vedtage kommuneplanen endeligt.

- Der er stor lettelse og glæde hos beboere og grundejere over, at det nu anbefales, at den planlagte bebyggelse på Stibjergvej udgår af kommuneplanen, siger Troels Vedel til Sjællandske. Han er formand for grundejerforeningen Musholmparken, der repræsenterer i alt 74 ejendomme på Musholmvej.

Grundejerforeningen har som beskrevet her i Sjællandske protesteret kraftigt mod planerne, fordi de nuværende husejere netop har betalt ekstra for havudsigten, som kommuneplanen så lagde op til at fjerne med ok til at bygge nye boliger. Troels Vedel har endvidere luftet muligheden for en erstatningssag for husejernes værditab mod kommunen, hvis »højhusene« på 8,5 meter blev fastholdt.

Ifølge Troels Vedel er jorden ejet af Dannie Rasmussen, DKR Huse ApS, der tidligere har opført høje rækkehuse på Musholmvej.