Høj fart, narko og våben: Politiet fanger lidt af hvert i Korsør

Færdselspolitiet holder i øjeblikket et vågent øje med trafikanter i Korsør. Mandag blev der afviklet tre færdselskontroller i lokalområdet.

Fra klokken 13.50-15.42 stod politibetjente klar med lasermåleudstyret på Ørnumvej, hvor man højst må køre 50 km/t.

Her blev 13 bilister målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet, mens en ræsede af sted med 106 km/t, hvilket giver en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Den kørsel kandiderer vist til betegnelsen vanvidskørsel, lyder det fra ordensmagten.

En blev sigtet for at køre på motorcykel uden førerret, en for at overhale højre om, og en fører af en varebil blev sigtet for ikke at have forsynet bilen med CVR-nummer.

Mellem klokken 18.07 og 18.59 fortsatte kontrollen på Tårnborgvej: En blev målt til at køre 30 procent hurtigere end tilladt, og en knallertkører blev standset med en passager bagpå – som ikke havde styrthjelm på.

Knallerten kunne køre hurtigere end tilladt, og på den 20-årige passager fandt politiet 5,2 gram hash, 0,23 gram kokain og en dolk med en klinge på 8,5 cm.

Han blev derfor sigtet for overtrædelse af både færdselsloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer.