Hjertet på rette sted: Elever samler penge ind til hjemløse

På hhx og htx under ZBC i Slagelse samler elever fredag ind til kommunens hjemløse. Det sker blandt andet ved at sælge æbleskiver og gløgg, som skolens elevråd selv har finansieret til det gode formål.

Slagelse - 05. december 2019 kl. 10:25 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når temperaturen falder, nattefrosten sætter ind, og julen nærmer sig, kan det være både svært og ensomt at være hjemløs. Alligevel lever i alt 6431 personer i Danmark netop sådan, viser nye tal fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE.

Af dem lever 170 på gaden eller fra sofa til sofa i Slagelse Kommune.

Og på fredag går elever fra hhx og htx på ZBC i Slagelse af netop den grund sammen om at holde en juleindsamling. Her vil eleverne samle penge ind, så det bliver lidt varmere, mindre ensomt og langt mere hyggeligt at fejre jul, selvom man ikke har et hjem.

Vil give noget igen Derfor vil eleverne sælge blandt andet æbleskiver, alkoholfri gløgg og varm kakao. Og overskuddet, det vil gå til Røde Kors Slagelse og kommunens hjemløse, oplyser formanden i ZBC's elevråd, Kasper Lilholm, der er arrangør af indsamlingen.

- Vi gør det, fordi vi synes, at det er vigtigt at give noget igen til den by, vi bruger os så meget af. Vi sidder jo på caféerne, går på diskotek og benytter os generelt af byen. Så som forbrugere af vores lokalområde, har vi også et ansvar for det, og det viser vi sådan her, forklarer han.

Det er derfor ikke første gang, at elevrådet har samlet ind i det gode formåls tjeneste. Det samme gjorde eleverne på ZBC sidste år, hvor det lykkedes elevrådet at aflevere knap 5000 kroner til Røde Kors Slagelse.

Penge, der både bogstaveligt og billedeligt talt varmer, siger lokalforeningens formand, Mogens Aaby.

- Sidste år afleverede vi en pakke julehjælp til 42 hjemløse, som bestod af madvarer, der var lige til at spise fra indpakningen, nogle julegodter og noget varmt undertøj, fortæller han og uddyber, at mange af modtagerne var gadehjemløse og derfor ikke havde mulighed for at tilberede mad.

Tiltrængt håndsrækning Ifølge Mogens Aaby vil der på samme måde kunne deles lignende pakker julehjælp ud til cirka 15 hjemløse, hvis det lykkes hhx- og htx-eleverne at samle lige så mange penge ind i år, som eleverne gjorde sidste år.

- Og så har vi penge fra en række andre sponsorer, så vi forhåbentlig kan nå ud til lige så mange hjemløse som sidste år, forklarer formand Mogens Aaby.

Men pengene fra hhx og htx er en håndsrækning, der om muligt er mere brug for en tidligere. I august kunne Sjællandske nemlig beskrive, hvordan flere hjemløse i Slagelse Kommune viste sig ved et øget pres på Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse.

Her har man således de sidste tre år oplevet en tredobling af borgere, der bruger varmestuen, således at der nogle dage er helt op til 70 brugere af varmestuen på bare én dag.

Da Sjællandske beskrev problemet første gang, berettede afdelingsleder hos Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse, Hanne Pedersen, at hun ofte blev mødt af mænd og kvinder, der havde lagt sig til at sove på den kolde jord foran hoveddøren, når hun mødte ind på arbejde.

- Da jeg arbejdede i København, så jeg det ofte. Men jeg troede aldrig, at jeg skulle opleve det her i provinsen. Men vi ser flere og flere, som ikke har andre steder at gå hen, forklarede afdelingslederen dengang til Sjællandske.

»Gør en stor forskel« Normalt er det således netop Kirkens Korshær, der arbejder for at skabe bedre levevilkår for Slagelse Kommunes hjemløse. Derfor har Røde Kors ikke direkte aktiviteter målrettet hjemløse i deres daglige arbejde - men i julen er det altså anderledes.

Julepakkerne, der normalt er tiltænkt børnefamilier, blev derfor sidste år delt ud til de hjemløse som en slags overraskelse i samarbejde med en gadesygeplejerske, som har tæt kontakt til kommunens hjemløse. Det er dette samarbejde, der gentages i år.

- Hun (gadesygeplejersken, red.) ved, hvor de er. Og når vi kommer med de her pakker, bliver de (hjemløse, red.) jo simpelthen målløse over, at der er nogen, der har tænkt på dem. For det er ikke normalt i juletiden, hvor det ofte handler om børnefamilierne, forklarer Mogens Aaby.

- Men det her er jo mennesker, der er presset til det yderste. Så det gør en stor forskel, at vi også kan gøre noget for dem. Derfor er vi så glade for, at unge mennesker som elever på hhx og htx vil samle penge ind til det formål, slår lokalformanden fast.

Elevrådet på hhx og htx Slagelse inviterer til juleindsamlingen på Willemoesvej 4, Slagelse, fredag den 6. december fra klokken 9 til klokken 14.30.

Foruden salg af alkoholfri gløgg, varm kakao, æbleskiver og andre julegodter, vil det være muligt at lave juleklip. Ifølge elevrådets formand er alle velkomne.