Da en mand faldt om med et hjertestop i Aktivt Velvære mandag, virkede den ophængte hjertestarter ikke. Manden overlevede derfor kun takket være førstehjælp og hurtig responstid. To medlemmer hyldes nu som »helte«. Foto: Gert Ellegaard Foto: Ellegaard, Gert/Gert Ellegaard

Send til din ven. X Artiklen: Hjertestarter virkede ikke: Førstehjælp reddede mands liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjertestarter virkede ikke: Førstehjælp reddede mands liv

Slagelse - 06. august 2019 kl. 16:20 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I går d. 5/8-2019 skete så det, vi altid har frygtet«

Sådan indleder træningscenteret Aktivt Velvære et Facebook-opslag i dag, tirsdag. Mandag faldt en mand nemlig om med et hjertestop under en spinning-time i træningscenteret i Slagelse.

Men den hjertestarter, der skulle få hans hjerte til at slå igen, virkede ikke.

- Så to af vores medlemmer, der heldigvis er sygeplejerske og læge, måtte fortsætte med førstehjælp, indtil ambulancen kom. Og det gjorde den heldigvis lynhurtigt, forklarer ejeren af træningscenteret, Claus Bøgild, til Sjællandske.

Ifølge ham kom ambulancen indenfor bare fire minutter, hvorefter ambulancereddernes medbragte hjertestarter blev taget i brug. Manden, der inden hjertestoppet havde fået det dårligt, slap derfor med livet i behold.

Men for hvert minut, der går uden basal førstehjælp, reduceres chancen for at overleve med syv-ti procent, oplyser Hjerteforeningen. Derfor var det livsvigtigt, at de to medlemmer trådte til, før ambulancen ankom.

Efter episoden hyldes de derfor af flere som »helte« for deres livreddende førstehjælp og hurtige indsats.

- Det er i sandhed lægen og sygeplejersken på holdet, der er de sande helte. Og det vidner bare om, hvor vigtigt det er, at man kan reagere hurtigt og træde til, siger blandt andre Johnny Reimer Glerup, som overværede episoden.

Under spinning-timen, hvor manden blev dårlig, var han nemlig instruktør. Ligesom resten af personalet i træningscenteret, er han derfor i dag berørt af situationen.

Men indsatsen fra de to medlemmer bliver også hyldet på Facebook.

- Det er menneskelighed, omsorg og næstekærlighed, når det et størst, skriver blandt andre Dorte Glerup i en kommentar til træningscenterets opslag.

Manglende vedligeholdelse Ifølge ejer af Aktivt Velvære, Claus Bøgild, virkede træningscenterets hjertestarter ikke, da den ikke var blevet vedligeholdt ordentligt. Den manglede derfor batteri.

Noget, der først går op for personalet, da de er ved at sætte elektroderne på brystet af manden.

- Men heldigvis går det hele så stærkt, at da vi er ved at sætte vores elektroder på, så træder ambulanceredderne ind ad døren med deres hjertestarter. Den hurtige responstid kan vi derfor i høj grad takke for det lykkelige udfald, at han overlever, siger Claus Bøgild.

Hverken han eller personalet havde været opmærksomme på, at hjertestarteren skulle have skiftet batterier. Derfor kom det som en chok, at den ikke virkede, da den skulle. Episoden kalder Claus Bøgild af den grund for »en hård omgang«.

- Vi er alle rystede. Og det er min fejl, at jeg ikke har vidst, at de batterier skulle skiftes. Men det glemmer jeg aldrig igen. Det her var virkelig et »wake-up-call«, siger han.

Manden, der fik hjertestop, blev efterfølgende bragt til Rigshospitalet. Ifølge Sjællandskes oplysninger skulle han være sluppet uden mén.