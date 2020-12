Hjemsendte butiksansatte får i år ingen pebernødder - men det gør hjemløse

Men fordi Vestsjællandscentret blev lukket ned under statsministerens pressemøde onsdag, var der pludselig ikke mange at ønske en glædelig jul.

- Det er helt normalt, at jeg går rundt til alle butikkerne med pebernødder og chokolade. Men så slog det mig, at varmestuen måske kunne få glæde af det i stedet, fortæller Jane Dahl, der selv tog turen hen til varmestuen med en fyldt indkøbsvogn.

Marketingschef fra Vestsjællandscentret Jane Dahl (th.) mødte personligt op på varmstuen i Slagelse for at aflevere de mange poser perbernødder. Ifølge afdelingsleder Hanne Pedersen (tv.) betyder det meget i en svær tid. Foto: Fleur Sativa

- Desværre ser vi, at rigtig mange kæmper mere med ensomhed på grund af den nuværende situation. De få personer, de måske så før, dem ser de måske ikke mere. Og det er sværere at komme i kontakt med fremmede, forklarer Hanne Pedersen.

"Sådan noget som pebernødder er med til at gøre en svær tid lidt hyggeligere."

- Hanne Pedersen, afdelingsleder, Kirkens Korshærs Varmestue Slagelse - Hanne Pedersen, afdelingsleder, Kirkens Korshærs Varmestue Slagelse

- Sådan noget som pebernødder er med til at gøre en svær tid lidt hyggeligere. Og så er det jo noget, som flere ikke »bare« lige har mulighed for at få i julen, forklarer Hanne Pedersen, som derfor personligt takkede Vestsjællandscentrets marketingschef for donationen.