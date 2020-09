Hjemmerøver truede 85-årig med koben

På en adresse i Fasanhaven i Korsør blev en 85-årig kvinde lørdag aften klokken 21.37 overrasket af en gerningsmand, der trængte ind i hendes stuelejlighed. Gerningsmanden forlangte at få penge, samtidigt med at han truede hende med et koben. Efter at have gennemrodet lejligheden løb han fra stedet medbringende et mindre kontantbeløb. Gerningsmanden beskrives som en 20-30-årig mand, cirka 170-180 centimeter høj med mørkt hår, der muligvis var halvlangt og tilbagestrøget, halvkraftig af bygning og iført en rød sweater/hættetrøje uden påtryk eller andet, mørke bukser med lommer på siderne, sorte sko af mærket »Nike Air«, mørk hue, mørkt klæde for munden, mørke uldne handsker, og han talte dansk med accent.