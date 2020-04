Et ægte Rolex-ur er mange penge værd og derfor et yndet objekt for svindlere og tyveknægte. Modelfoto

Hjemmerøver fængslet i fire uger: Flere anholdelser kan være på vej

Slagelse - 30. april 2020 kl. 16:45 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kostbart Rolex-ur til omkring 70.000 kroner var efter alt at dømme grunden til, at en 83-årig mand på Skytteengen blev udsat for et groft hjemmerøveri den 8. april.

Få timer efter røveriet blev fire personer anholdt i Nyborg, og to af dem blev senere varetægtsfængslet.

Torsdag eftermiddag blev en tredje person - en 25-årig mand - også varetægtsfængslet foreløbig frem til den 27. maj. Manden, som blev anholdt onsdag, nægter sig skyldig.

Som tidligere fortalt i avisen var det et potentielt salg af det kostbare Rolex-ur gennem en annonce i Den Blå Avis, der udviklede sig til et røveri.

Onsdag den 8. april ved middagstid dukkede to potentielle købere op ad to omgange hos den 83-årige sælger, da der var et »problem« med betalingen.

- Ved det første møde gjorde jeg det klart, at de ikke fik uret, før de havde overført pengene, men det kunne de angiveligt ikke, så de bad om at måtte vende tilbage, hvad de så gjorde en times tid efter, har den 83-årige fortalt avisen.

De to mænd havde dog ikke i sinde at betale for uret, som de stjal efter at have sprøjtet den 83-årige sælger i ansigtet med med peberspray.

- Politiet har fortalt mig, at uret allerede er solgt videre. Jeg tror, at det har været bestillingsarbejde, så de bare har afleveret det til nogle rockere, som de har skyldt penge for hash, lød analysen fra den 83-årige tidligere grovsmed.

Ved torsdagens grundlovsforhør var dørene lukkede, så derfor er der ikke yderligere oplysninger. Dog siger anklager Anne Marie Fink til Sjællandske, at der ventes flere anholdelser i sagen.

