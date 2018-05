Se billedserie 55-årige Jens Christensen dokumenterer med notater, foto og aktindsigt i hans 87-årige demente mors sag, hvordan den kommunale hjemmepleje har udsat hende for omsorgssvigt talrige gange ved ikke at servere mad og få hende til at spise, som hun er visiteret til. Foto: Helge Wedel

Hjemmeplejen glemte at give dement 87-årig mad i flere dage

Slagelse - 25. maj 2018 Af Helge Wedel

Oprørt søn vil have det offfentligt frem, at hjemmeplejen i Slagelse Kommune i mindst ti dage siden 1. maj har glemt at give hans 87-årig demente mor mad.

Med foto, notater og aktindsigt dokumenterer 55-årige Jens Christensen, hvordan hjemmeplejen i Slagelse Kommune i mindst ti dage siden 1. maj - blandt andet i pinsedagene - har glemt at give hans 87-årige demente mor mad. Hun bor i eget hus i Korsør ikke langt fra sin søn og svigerdatter.

- Hvis ikke hun havde haft sine pårørende, så ville hun i værste fald være død. For man dør, hvis man ikke får noget at spise, siger Jens Christensen til Sjællandske.

Jens Christensen er særdeles oprørt over det store omsorgssvigt, som den kommunale hjemmepleje gentagne gange har udsat hans 87-årige demente mor for.

- Det kan da ikke passe, at svigtene bare får lov at fortsætte, når vi højt og tydeligt gør opmærksom på, at hjemmeplejen glemmer at give hende mad. Jeg synes, at min mors sag skal offentligt frem. For hvad med ældre mennesker, der ikke har pårørende til at råbe op, når hjemmeplejen svigter så groft, spørger Jens Christensen.

Siden 1. maj har Jens Christensens mor fået sin mad leveret fra Tårnborg Forsamlingshus. Frem til i går den 24. maj har den 87-årige kvindes pårørende fundet den leverede mad uåbnet i køleskabet i mindst 10 dage. Blandt andet i alle pinsedagene. En mad, som hjemmeplejen skal sørge for, at hun får og spiser. Der er visiteret ekstra 10 minutter til måltiderne netop for at sikre, at den demente kvinde også får spist noget. Hun er såkaldt »småtspisende«. Derfor behøver hun og er også visiteret til at få hjælp til at få spist sin mad.

- Det gør mig simpelthen ekstra gal, at hjemmeplejens manglende servering af mad til min mor bare fortsætter, selv om vi med billeder og henvendelser gør opmærksom på, at hun ikke har fået mad, siger Jens Christensen.

Den 87-årige kvindes familie har nu besluttet at forlade den kommunale hjemmepleje og skifte til en privat leverandør.

- Da vi sagde det til kommunen, var beskeden, at der skulle gå 30 dage, før der kunne skiftes. Jeg sagde, at vi da så må håbe, at min mor overlever så længe, hvorefter vi blev lovet et skift hurtigst muligt, siger Jens Christensen.

Ifølge Jens Christensen har forklaringerne fra områdelederen i hjemmeplejen på de mange svigt med manglende servering af mad været, at det skyldes, at der har været afløsere hos den 87-årige demente kvinde.

- Jeg kan altså ikke forstå, at en afløser ikke kan læse på en seddel, hvilke opgaver der skal udføres. Og som jeg har forstået, så skal en hjemmeplejer skrive ned, hvis en borger ikke vil have en ydelse. Men i den aktindsigt, jeg har fået, står der ikke en eneste gang, at min mor skulle have sagt nej til at få mad, siger Jens Christensen.

Sjællandske var torsdag eftermiddag i kontakt med hjemmeplejens områdeleder Hanne Povlsen, som den 87-årige kvinde hører under.

Hun skulle dog se artiklen først samt drøfte den med sin chef Terese Jensen, inden hun ville svare på kritikken. Ingen af dem vendte tilbage inden Sjællandskes deadline og med svar på:

- Hvad gør I for at sikre jer mod gentagelser af fejl - her manglende servering af mad?