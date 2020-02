Hjemløse og husvilde er i vild- rede. Heller ikke interesseorganisation kan finde rationale i kommunens gøren og laden.

Send til din ven. X Artiklen: Hjemløse opsagt og smidt på gaden: Flere fortsat uden fast bopæl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemløse opsagt og smidt på gaden: Flere fortsat uden fast bopæl

Slagelse - 05. februar 2020 kl. 06:35 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et juridisk slagsmål med ejer og forpagter i hver deres ringhjørne er endt ud i en håbløs boligsituation for flere tidligere beboere på Lux Hotel i Slagelse.

Således blev 17 personer opsagt i oktober, og ifølge Slagelse Kommune er de fem fortsat uden fast bopæl. I hvert fald ifølge folkeregistret.

Tre af dem låner divanen hos venner og bekendte, mens et par af dem, der har fået ny bolig, har måttet acceptere kår i den lavere ende af standardskalaen. Nogle af dem har lejet sig ind på en førstesal i et hus, mens andre deler stue med kakerlakker i midtbyen.

- Det er ingen hemmelighed for nogen som helst, at det er svært at finde en bolig i Slagelse. Især hvis du ikke kan betale 8-9.000 kroner for en lejlighed. Men noget skal man jo bo i, lyder det fra en tidligere Lux-beboer, som Sjællandske har talt med.

Det gælder blandt andet en 62-årig mand, der imidlertid er en af de »heldige«, som han selv siger, som har fundet et nyt sted at bo.

- Vi blev jo opsagt, men jeg skulle ikke ud at bo på gaden igen. Jeg vil næsten hellere sidde i fængsel end være boligløs, siger han og uddyber, at han mildest betragter det som uretfærdigt, hvad der sker.

Således har flere andre også fundet nyt tag over hovedet, om end nogle har fået til huse på en adresse i midtbyen, hvor det vrimler med kryb.

- Men det er åbenbart det, vi skal ud i. I Slagelse by finder du jo ikke lige nogen ny bolig. Nu må vi kun bo her i seks uger - men det kræver jo, at der i så fald kun var seks ugers ventetid på en bolig i et boligselskab, men sådan er det ikke, supplerer en 58-årig, der også står i baren på hotellet og hjælper til.

Han bemærker undervejs i interviewet, at han er godt og grundigt træt af usandheder i debatten. Særligt fra politisk hold, hvor der blandt andet skeles til byrådspolitikeres udsagn om hotellet som værende både uhumsk og det, der er værre.

- Det er ikke rigtigt, og så er det heller ikke korrekt, at vi alle er i målgruppen for en skæv bolig, som der hele tiden tales om. De, som boede her, er ikke alle stofmisbrugere eller mennesker med mange psykiske udfordringer. Vi er bare i klemme. Jeg er for eksempel blevet skilt fra min kone og har måttet bo her i to år, men jeg tager hverken stoffer eller sådan noget, siger han.

Stærkt sammenhold

En 35-årig ligesindet fortæller ligeledes, at han ikke rører stoffer, men livets omstændigheder har nu engang gjort ham hjemløs.

- Jeg er gået fra kæresten, og i dag tjener jeg bare ikke nok til, at jeg kan få mig en bolig. Min kontanthjælp rækker ikke til nogle af de lejligheder, der er ledige for tiden, hvis også jeg skal betale min telefonregning og have mad, så reelt set bor jeg på gaden. Det kan godt være, kommunen siger, de har hjulpet, men det er ikke sådan, jeg føler det, påpeger han og dvæler ved, at kommunen godt kan pakke »henvisningerne« væk.

I forbindelse med opsigelserne af beboere er de fleste nemlig blevet henvist til forsorgshjem i det jyske. Blandt andet i Kolding, hvor der var én plads.

- Men der er jo ikke plads til os alle, så hvad skal vi gøre, spørger den 35-årige og bemærker, at han fortsat gæster Lux Hotel, selv om han ikke bor der.

Det samme gør de øvrige to. - Her kan vi alle finde støtte. Der er et sammenhold uden lige, og vi kigger til hinanden. Ingen skal lades i stikken. Det er nok med, at vi ikke længere må bo her, lyder det i kor.