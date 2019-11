Se billedserie Sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale hyldes for omsorg og kærlig behandling. I går troppede flere hjemløse og talsmænd for udsatte op og takkede. Også foreningen Recovery Bulls, der kæmper for udsattes kår og giver dem en chance. Foto: Carsten Lysdal

Hjemløse og udsatte takker sygehus: - I er her altid når filmen knækker

Slagelse - 29. november 2019 kl. 09:17 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver dag yder sundhedspersonalet en så særlig indsats for hjemløse, hvis verden er gået op i limningen, og borgere på kanten, at de torsdag fortjente en speciel tak.

Her troppede en håndfuld fra målgruppen nemlig op på sygehusets akutafdeling i Slagelse, og med sig bragte de en Arne Jacobsen-stol dekoreret og koloreret af Skælskør-kunstneren Karen Gurli Larsen.

- Vi hører så meget skidt om vores sygehus, men det fortjener de ikke. Det er en eksemplarisk behandling, de hjemløse får, og der bliver aldrig set skævt til dem, siger talsmand for gruppen Henrik Hjort, der har boet flere år i udlandet, men i dag har midlertidig bopæl i Skælskør.

Det er ham, der har sørget for at få et møde i stand, hvor netop hjemløse og udsatte, hvoraf flere for tiden residerer på forsorgshjemmet Toften, kunne sige tak for den gode behandling, de får hver eneste gang.

- Det er rigtig dejligt at få at vide, at det, vi gør, er godt. Vi mærker, at udsatte i den grad sætter pris på vores arbejde og omsorg, siger afdelingssygeplejerske Anja Kargaard Alexandersen.

Hvad der i dag virker ekstraordinært godt, mener sygehuset selv, er ansættelsen af socialsygeplejerske Suss B. Holm Jørgensen-Nielsen. Hun er en såkaldt brobyggersygeplejerske og fungerer, som titlen beskriver, som et bindeled for patienten, borgeren og mennesket.

- Jeg er ansat delvist af psykiatrien og så sygehuset. Det er en kombineret stilling, hvor der er fokus på genindlæggelser og sektorovergange mellem psykiatri, sygehus, almen praksis og kommunen, hvor udsatte borgere indimellem kommer i klemme, fordi de ikke ved, hvor de skal gå hen, siger sygeplejersken, hvis væsentligste opgave er at støtte, hjælpe og vejlede. Det gælder under en indlæggelse, men særligt også i det forløb, der følger i kølvandet, når borgere skal sikres en tryg base et andet sted.

Hun er reelt så tæt på borgerne, at flere af dem har hendes direkte nummer og ringer dertil i stedet for at kalde 112, når filmen knækker. Og flere gange hjælper bare det, at hun kommer en tur forbi, hvor borgeren nu engang måtte befinde sig.

Alt i alt er formålet at sikre og ikke mindst forbedre den behandling, sygehuset giver borgere med psykisk sygdom, misbrugsproblemer og andet. Det være sig specielt hjemløse, som til tider frekventerer sygehuset jævnligt og derfor skal hjælpes bedst muligt på vej til et liv, de selv kan mestre til en vis grad. Uden behov for sygehusets hjælp.

- Det handler om det hele menneske. Vi går bagom og guider til, hvor man skal hen. Nogle gange handler det bare om at få en cola, en cigaret eller en oplader til en telefon, så man kan ringe. Andre gange er det noget andet, der skal til, siger socialsygeplejersken.