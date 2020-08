Hos Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse forsøger man at holde så normal en hverdag for de udsatte som muligt. Onsdag var der gratis pizzaer doneret af takeaway-kunder på Hungry.dk,

Hjemløse nyder godt af pizzakunders gavmildhed

- Vores brugere elsker, når der er pizza på menuen. Det er et lysglimt i en belastet hverdag, og de er taknemmelige over, at der er mennesker, der tænker på dem. Vi følger selvfølgelig de gældende corona-restriktioner, og derfor serverer vi pizzaerne for vores brugere, så vi undgår situationer, hvor de kommer for tæt på hinanden, forklarer Hanne Merete Pedersen, leder af Kirkens Korshærs Varmestue.