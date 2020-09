Slagelse Kommune har rekord i antallet af hjemløse. Og jævnligt løber kommunale medarbejdere ind i dem i kommunens skovområder, hvor de nogle gange bor kun med en presenning over sig. Den tager nemlig det værste nedbør. Foto: Thomas Olsen

Hjemløse bor i skoven: Må sove på jorden under en presenning

I Slagelse Kommune løber man jævnligt ind i hjemløse, der tager bo i skovområder. Det er ikke et problem, mener man fra politisk side. Men ofte har disse personer flere og andre problemer end hjemløshed, siger ekspert.

Slagelse - 23. september 2020

Under en shelter, inde i et telt eller bare med en presenning over sig, der tager det værste nedbør. Sådan lever flere hjemløse i Slagelse Kommune, når de vælger at tage bo i kommunens skovområder.

Og det gør de. Jævnligt. Således fortæller forstander på forsorgshjemmet Toften, Karen-Marie Heltoft, at kommunale medarbejdere fra det opsøgende gadeteam »periodevis« møder borgere, der bosætter sig i skovene.

Ofte er det personer, der »af den ene eller anden årsag« har valgt det selv, fortæller forstanderen.

- Vi (Slagelse Kommune, red.) har ikke nogen boende i skovene, uden de har andre muligheder, slår Karen-Marie Heltoft fast.

Men for nylig mødte kommunale medarbejdere igen tre personer, der havde valgt naturen frem for eksempelvis et herberg.

Skyld og skam De tre personer blev alle efterfølgende tilbudt et måltid mad, ekstra soveposer, liggeunderlag og tøj samt et bad hos Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse.

Også her er man bekendt med situationen, hvor borgere bor i skovområder.

- Man kan jo havne der af forskellige årsager. Måske ved man ikke, hvad der er af tilbud. Eller også føler man så stor en skyld og skam over sin egen situation, at man ikke vil eller ikke tør opsøge den hjælp, der ellers er, fortæller daglig leder af varmestuen, Hanne Merete Pedersen, der personligt mødte de tre personer, som kommunen for nylig fik kontakt til. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge den daglige leder var det »forskellige typer« og også »yngre mennesker«, hun mødte. Fælles for dem var, at deres tilstand bar præg af, at de boede i en skov.

- Jeg vil sige det sådan, at der var et behov for det bad, de blev tilbudt. Det er jo ikke noget, de har haft mulighed for at få ellers, forklarer Hanne Merete Pedersen.

Rekordmange hjemløse I Slagelse Kommune har antallet af hjemløse tidligere været årsag til debat.

Slagelse er nemlig den kommune i hele Region Sjælland, der har flest hjemløse. Og på bare tre år er antallet steget fra 147 til 170.

Det viser tal fra rapporten Hjemløshed i Danmark 2019, der er udarbejdet af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.).

"Der kan være mange grunde til, at man vælger den tilværelse, som de her mennesker gør. Man kan også vende den om og spørge: Hvorfor vælger vi at bo mellem fire vægge? Og hvem skal definere, hvad der er den rigtige måde at leve på?"

- Steen Olsen (S), udvalgsformand - Steen Olsen (S), udvalgsformand Samtidig er boligselskabernes ventelister alenlange, mens salg og nedrivninger af flere billige almene boliger er i vente på grund af regeringens ghettolov. Kommunerne har dog et ansvar for at sikre pladser på forsorgshjem til udsatte borgere, som er hjemløse eller ikke kan bo alene.

Men allerede i december fortalte forsorgshjemmet Toften, at man i gennemsnit måtte afvise to om dagen, der manglede tag over hovedet. Der var nemlig ikke pladser nok.

Netop på Toften er to af de tre personer, som blev mødt af kommunens opsøgende gadeteam, dog i dag blevet placeret, fortæller forstander Karen-Marie Heltoft.

Bor i skoven frivilligt Den tredje og sidste var ifølge forstanderen slet ikke hjemløs, men havde bopæl i en anden kommmune. Vedkommende boede således »frivilligt« i skoven, som ligger nær vedkommendes arbejdsplads, der er placeret i byen, fortæller hun:

- Så personen havde indrettet sig i skoven i stedet for at pendle eller betale for et hotelværelse eller lignende, forklarer Karen-Marie Heltoft og nævner, at vedkommende i dag er flyttet tilbage til sin privatadresse i den anden kommune.

At en gruppe borgere på denne måde vælger tilværelsen med mos under fødderne frem for tag over hovedet frivilligt, er i det hele taget opfattelsen fra politisk side. Artiklen forsætter efter billedet...

Ifølge Steen Olsen (S) , formand for Slagelse Kommunes udvalg for specialiserede borgerindsatser, kender han til situationen, men han vil ikke definere den som »et problem«, siger han:

- Der kan være mange grunde til, at man vælger den tilværelse, som de her mennesker gør. Man kan også vende den om og spørge: Hvorfor vælger vi at bo mellem fire vægge? Og hvem skal definere, hvad der er den rigtige måde at leve på? spørger han retorisk.

Ekspert: Indsats er vigtig Udvalgsformanden mener desuden, at det drejer sig om et »fåtal af borgere«, der bor i kommunens skovområder. Han er dog i tæt dialog med forsorgshjemmet Toften og den kommunale indsats med det opsøgende gadeteam, fortæller han.

- Hvis vi pludselig vurderer, at udfordringen er større, end jeg lige nu antager, at den er, så er det klart, at vi må til at se på, hvad vi skal gøre ved det, som vi ikke allerede gør, forklarer Steen Olsen og peger på, at kommunen har pligt til at oplyse borgerne om deres muligheder, men ikke kan tvinge dem ind i en bolig.

Men netop en tidlig indsats over for denne gruppe af borgere er altså vigtig.

Det understreger seniorforsker ved VIVE, Lars Benjaminsen, der i sin forskning har fokus på blandt andet udsatte grupper, hjemløshed og social eksklusion.

Behov for varig løsning - Lige præcis, hvorfor de her mennesker bosætter sig i skovområder, er ikke noget, vi har undersøgt. Men erfaringsmæssigt ved vi, at det ofte er personer med store psykiske udfordringer, som også kan have en psykiatrisk diagnose, forklarer han og peger blandt andet på, at man har hørt om flere veteraner med PTSD, der bosætter sig i skovområder, hvor de ikke skal forholde sig til andre end dem selv.

"Der er en risiko for, at personer med psykiske lidelser får det dårligere og til sidst slet ikke kan klare sig mere, hvis de ikke får hjælp"

- Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE - Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE - Men der er en risiko for, at personer med psykiske lidelser får det dårligere og til sidst slet ikke kan klare sig mere, hvis de ikke får hjælp. Og jo tidligere de får den, jo bedre, fortæller Lars Benjaminsen, der dog også understreger vigtigheden af hjælpens kvalitet:

- Der er behov for varige løsninger som et boligtilbud, social støtte og lignende, slår han fast.

Sjællandske Medier har ikke kunnet få oplyst et præcist tal på, hvor mange hjemløse der bor i kommunens skovområder, eller hvor permanent disse bor der. Det har heller ikke været muligt at få oplyst i hvilke skovområder, de hjemløse bosætter sig.