Hjælp til hjemløse: Nødorganisation donerer madkuponer

For at hjælpe hjemløse i blandt andet Slagelse gennem coronakrisen deler Røde Kors i samarbejde med Kirkens Korshær madkuponer ud. De kan veksles til udvalgte måltider i landets 7-Eleven-butikker.

- Vi ved, at det er et af de mest akutte behov lige nu. Hjemløse er ekstra pressede, fordi de mangler indtægter. Derfor er vi glade for, at vi i samarbejde med andre organisationer kan hjælpe med et maltid, forklarer Marie-Louise Gotholdt, der er national chef i Røde Kors.