Hjælp at hente: Nu kan flere udsatte børn starte til en sport

På den måde kan børnene få både succesoplevelser og en styrket tro på sig selv, oplyser foreningen. Men for at få flere børn ud i foreningerne, er der brug for særlig økonomisk støtte.

- De frivillige i BROEN Slagelse gør en stor personlig forskel for udsatte børn og unge og bidrager til, at endnu flere bliver en del af et aktivt fællesskab. Det at være en del af et fællesskab og opnå nye relationer giver foruden livsglæde også børnene redskaber til at komme godt videre i livet. Poul Erik Bech Fonden ønsker at støtte foreninger, som gør en forskel for børn, og det er BROEN Slagelse et rigtigt godt eksempel på, lyder det i en pressemeddelelse.