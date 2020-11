Hjælp: Ikke »råd« til revisor efter rekordindsamling til syge Michelle

20-årige Michelle Brauner lider af den sjældne tilstand snapping scapula og skal opereres i Tyrkiet, efter en indsamling har skrabet penge til operationen sammen. Men der er behov for revisorhjælp, og det dækker indsamlingen ikke. Foto: Anders Ole Olsen

Donationerne til 20-årige Michelle Brauner, der lider af den sjældne tilstand »snapping scapula« er så mange, at der er brug for revisorhjælp. Men det er der – paradoksalt – ikke »råd« til. Familien håber på hjælp.

Slagelse - 18. november 2020 kl. 10:43 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

18 smertestillende piller om dagen, mange søvnløse nætter og en stort set ubrugelig højre arm. Det har alt sammen været virkeligheden for 20-årige Michelle Brauner fra Slagelse de sidste 11 måneder.

I januar blev hun nemlig diagnosticeret med den sjældne tilstand »snapping scapula«, da hun en dag løftede sin søn og efter lyden af et højt smæld fandt sin skulder stikkende så voldsomt ud fra kroppen, at hun i dag ikke kan ligge på ryggen.

Men efter det på rekordtid er lykkedes at indsamle over 80.000 kroner, kan den unge kvinde rejse til Tyrkiet, hvor kirurger - modsat i Danmark - står klar til at operere hendes skulder på plads, så hun i fremtiden kan leve et liv uden smerter.

Der er bare ét problem.

Ikke godkendt Fordi indsamlingen er gået så godt, er der brug for en revisor til at revidere regnskabet. Men tilladelsen, der er givet fra Indsamlingsnævnet, godkender ikke, at de indsamlede penge kan dække en sådan udgift.

Det fortæller Christopher Trung Paulsen, der som byrådsmedlem i Slagelse Kommune for Venstre og som en del af Ungdommens Røde Kors har mange kasketter på, men som privatperson har valgt at hjælpe familien. Artiklen fortsætter efter billedet...

Christopher Trung Paulsen er hovedansvarlig for indsamlingen til Michelle Brauner. PR-Foto

- Min rolle er, at jeg ejer den særskilte konto, som pengene er blevet samlet ind på. At jeg holder regnskab. Samt at jeg er den, der har stået for ansøgningen til Indsamlingsnævnet, forklarer han til Sjællandske.

- Men da jeg aldrig har prøvet det her før med sådan en indsamling, er udfordringen den, at vi i ansøgningen om tilladelse fra Indsamlingsnævnet ikke fik dækket ind, at pengene også kunne dække betalingen af en revisor, uddyber Christopher Trung Paulsen.

Penge svære at finde selv Ifølge ham kan udgiften til en revisor løbe op i 20.000 kroner. Og de penge har hverken han selv eller familien Brauner, hvor Lone Brauner, der er mor til 20-årige Michelle, for eksempel er på kontanthjælp,

Af samme grund har hun ikke selv kunnet stå for indsamlingen til sin datter, da hun ellers ville blive trukket i sin månedlige ydelse.

"Det kan være, der sidder en derude, som har lyst til at gøre det frivilligt eller til en god pris."

- Christopher Trung Paulsen - Christopher Trung Paulsen Selv blev Michelle Brauner tidligere på året fyret fra sit job som social- og sundhedshjælper på grund af for mange sygedage og for stærke smerter. Og i dag ser hun frem til måske at tilbringe resten af sit liv i et skånejob grundet følgeskader.

For eksempel har Michelle Brauner fået nerveskader i højre arm, fordi hun i så mange måneder har gået med sin dårlige skulder, og der ikke er grebet ind i tide.

Familien og Christopher Trung Paulsen, der har haft ansvaret for indsamlingen, håber derfor på, at en registreret revisor vil kunne træde til og hjælpe, når der skal aflægges regnskab.

- Det kan være, der sidder en derude, som har lyst til at gøre det frivilligt eller til en god pris. Men det kan også være, at der sidder en, som måske ikke selv er revisor, men som gerne vil betale for én. Vi er åbne for de muligheder, der er, fastslår Christopher Trung Paulsen.

Michelle Brauner lider af den sjældne og smertefulde tilstand »snapping scapula«. Håbet er, at en operation kan rette hendes skulderblad på plads. Privatfoto

