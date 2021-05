Hitmager har meldt sin ankomst til lokal festival

Brian Sivabalan, som går under kunstnernavnet Lord Siva, er klar til at få Sommerlyd til at synge med på hans efterhånden mange hits. Lord Siva har på kort tid indtaget en plads som en solid hitmager, og sammen med producer Vera, som har prominente navne som MØ, Off Bloom og Liss på sit CV, ser det ud til, at de to har fundet melodien efter deres gennembrudssingle med storhittet Paris.