- Særligt vil nedrivning af hovedbygningen betyde, at et karakteristisk eksempel på tidstypisk byggeskik forsvinder, hedder det i forvaltningens indstilling til politikerne. Et flertal valgte dog at sidde indstillingen overhørig. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Historiske bygninger væltes trods indstilling fra råd og forvaltning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historiske bygninger væltes trods indstilling fra råd og forvaltning

Formand for Kulturmiljørådet i kommunen, Mette Lund Jørgensen, beklager afgørelse i kommunalt udvalg, som fører til nedrivning af gamle bevaringsværdige bygninger, der har huset landets første forsøgsstation på Tystofte.

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 07:45 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kunne det gå til, at det blev besluttet, at de gamle bygninger på Tystofte nu rives ned, selv om de har en høj bevaringsværdi og selv om Kulturmiljørådet i kommunen og kommunens forvaltning mente, at der burde lave en lokalplan, der bevarede bygningerne?

Det spørgsmål stiller formanden for Kulturmiljørådet, Mette Lund Jørgensen.

- Der er væsentlig landbrugs-, videnskabs- og nationalhistorie knyttet til stedet, og derfor burde hele anlægget registreres som et kulturmiljø i stedet for at blive jævnet med jorden, skriver Mette Lund Jørgensen i en henvendelse til Sjællandske om sagen, der har været til politisk behandling i kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter i flere omgange.

Mette Lund Jørgensen konstaterer, at der også er andre store interesser ud over de historiske. Nemlig store landbrugsøkonomiske interesser hos Pajbjergfonden og Tystoftefonden, der er henholdsvis ejer og lejer/bruger af bygningerne, som efter planen rives ned i denne måned.

Derfor faldt sagen At det er kommer hertil skyldes, at to medlemmer af udvalget for miljø, plan og landdistrikter, nemlig V-medlemmerne Knud Vincents og Pernille Ivalo Frandsen, valgte at gå imod en indstilling fra forvaltningen om at udarbejde en lokalplan, med bevarende bestemmelser for bygninger (stuehus, vinkelbygning og udhuse) samt udearealer (gårdsplads og have).

Steen Olsen og Anne Bjergvang, (begge S) ønskede at følge forvaltningens indstilling, men den bortfaldt på grund af stemmelighed i det fem personer store udvalg, hvor udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) var fraværende på grund af sygdom.

Jørgen Grüner siger dog i dag, at det ikke havde gjort nogen forskel, om han havde været der, idet han også ville have stemt for en nedrivning.

- Vi har jo været på besigtigelse, og her var det mit indtryk, at det ikke gav mening at opretholde bygningerne, sådan som de ligger i forhold til resten af virksomheden, siger Jørgen Grüner.

Knud Vincents lægger vægt på, at man i dag har en velfungerende virksomhed med 31 arbejdspladser på stedet, som han mener det er vigtigt at bakke op omkring.

Politisk flertal er med på nedrivning

trods anbefalinger om det modsatte.



Han gør opmærksom på, at virksomheden har taget historiske effekter fra den gamle forsøgsgård ind i de de nuværende bygninger.

Steen Olsen siger, at han og Anne Bjergvang opgav at gå videre med sagen.

- Vi stod overfor en bestyrelse, der ikke ønskede at medvirke til en lokalplan. Der var ikke penge til et projekt i kommunen, og heller ikke udsigt til at få flertal for det i byrådet. Derfor måtte vi opgive sagen, siger Steen Olsen.

Skal rives ned Det er Arkitektfirmaet John Veje a/s, der på vegne af Pajbjergfonden og TystofteFonden har søgt om nedrivningen i juli sidste år.

Der er søgt om nedrivning af stuehus og to udhuse i det ældre gårdanlæg på ejendommen, som i 1880'erne var en af landets første forsknings- og forsøgsstationer for frøplanter i landbruget.

Bygningerne ønskes nedrevet, da de på grund af driftsomkostninger og manglende funktionalitet er taget ud af den daglige drift, og fordi TystofteFonden i 2018-2019 har samlet deres aktiviteter i nye bygninger på ejendommen.

TystofteFonden er en selvejende erhvervsdreven fond, som beskæftiger sig med blandt andet sortsafprøvning og kontroldyrkning af landbrugsplanter og plænegræsser.

Forvaltning er imod Forvaltningen valgte i første omgang at nedlægge et forbud efter planlovens paragraf 14 imod nedrivning.

Forbuddet kom efter at Kulturmiljørådet havde anbefalet, at bygningerne bevares på grund af deres særlige kulturhistorie, tidstypiske arkitektur og rimelige tilstand.

Det indebærer, at Slagelse Kommune inden for et år skal offentliggøre et forslag til en lokalplan, der forhindrer nedrivningen.

Det anbefalede forvaltningen til politikerne.

Alle bygninger er omfattet af den SAVE-registrering, som blev udført i starten af 1990'erne i den tidligere Skælskør Kommune, og er tildelt SAVE-værdien 3, som er i kategorien »høj«.

Bygninger med værdierne 2-4 er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen »bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.«

Forvaltningen vurderer, at der ved nedrivning af de tre bygninger vil gå væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier tabt.

- Nedrivning vil ødelægge helheden i det firelængede gårdanlæg, og særligt vil nedrivning af hovedbygningen betyde, at et karakteristisk eksempel på tidstypisk byggeskik forsvinder, hedder det i indstillingen i sagen.

Her er fondens egen mening I december 2019 var der besigtigelse og dialogmøde, hvor Tystoftefonden og rådgiver deltog sammen med repræsentanter for det lokale kulturmiljøråd og kommunens administration.

Her præsenterede Tystoftefonden følgende synspunkter:

- Kulturhistorien og arven fra den første forsøgsstation videreføres i virksomhedens aktiviteter, ikke i bygningerne.

- Stuehus og udhuse er utidssvarende, indgår ikke længere i den daglige drift og ønskes derfor nedrevet. Vinkelbygning bevares til depot. Haven foran stuehuset kan eventuelt bevares. Arealet vil ikke blive bebygget igen, men inddrages i virksomhedens aktiviteter på anden vis.

- Det anses ikke umiddelbart som en mulighed at frasælge bygningerne eller at leje dem ud til for eksempel andet erhverv eller bolig, da virksomhedens aktiviteter (markdrift) støjer og støver en stor del af året.

- Tystoftefonden har derfor ikke interesse i en lokalplan, der har til formål at bevare bygningerne.

Og en sådan lokalplan kommer altså heller ikke. Udvalget vedtog dog, at man ønsker en generel sag på dagsordenen om kommunens SAVE registrering i samarbejde med kulturmiljørådet.