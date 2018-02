Se billedserie Skoleskibet »København« ved kaj i Korsør Havn i 1928 - samme år hvor det forsvandt sporløst. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Historie om mindeskilt synes forkert

Slagelse - 15. februar 2018 kl. 10:38

På huset Tårnborgvej 112A i Korsør, der er opført i 1933, har der i flere år siddet et træskilt ud mod vejen med teksten »Valdemar's Minde«. Skiltet er nu at finde på Korsør By- og Overfartsmuseum, hvor det er placeret i forbindelse med modellen af skoleskibet »København« og den dramatiske historie om skibets forsvinden med 62 ombord i december 1928, da det var på vej fra Buenos Aires i Argentina til Australien.

Sidste livstegn fra skibet var den 22. december - »Alt vel, roligt vejr«. Samme år inden sin forsvinden vakte den flotte fem mastede bark, der blev bygget i Skotland i 1921, stor opsigt i Korsør, da den lå ved kaj ud for Hotel Korsør lørdag den 7. januar 1928. Med ombord på skoleskibets sidste rejse var tre mænd fra Korsør. De to elever Hans Kristian Prehn, født i 1910, og Hans Poulsen Jørgensen, født i 1912. Den tredje fra Korsør var skibets 4. styrmand og telegrafist Valdemar C.E. Henriksen, der var født i 1903.

Medlem af Museumsforeningens bestyrelse, Kurt Larsen, har oplyst, at de efterladtes familier i Danmark fik erstatning for tabet af deres sønner.

Valdemar C.E. Henriksens forældre skulle angiveligt have brugt erstatningen til at opføre et hus i Korsør, der var et slags hjem, hvor søfarende kunne overnatte for en mindre sum penge.

Historien lyder, at skiltet »Valdemar's Minde« på det røde murstenshus på Tårnborgvej 112 A blev sat op i forbindelse med forliset.

Men det viser sig, at der er tale om et forholdsvis nyt skilt.

- Det var mig, der satte skiltet op - vist nok i 1997 eller 1998. Det var datteren Ingelise til skibsfører Henriksen og hans hustru, der havde boet i huset Tårnborgvej 112A, som ville have skiltet op til minde om hendes morfar, siger Elo Jakobsen til Sjællandske. Han bor på Tårnborgvej i huset bag det røde hus.

Elo Jakobsen tvivler på, at skiltet har noget med forliset at gøre. For i 1998 var Ingelise omkring de 60 år. Så hendes mor må derfor have født hende omkring 1938. Den omkomne Valdemar C.E. Henriksen blev født blot 35 år tidligere i 1903 , hvorfor Elo Jakobsen har svært ved at se, at han kan være morfar til Ingelise.

Elo Jakobsen husker ikke den præcise baggrund for, at Ingelise ville have et mindeskilt op for sin morfar. Skiltet er lavet i Korsør.

Sangtekstforfatteren Kurt Bønnerup fra Korsør besøgte Den Danske Kirke i Buenos Aires i efteråret 2017. Her findes også en model af skoleskibet »Købenwhavn«, der som omtalt i Sjællandske i går nu også skal være kirkeskib i Halskov Kirke.

Kurt Bønnerup har nu sørget for, at kirken i Buenos Aires også får fotos af modellen og udstilingen om skoleskibet på museet i Korsør.