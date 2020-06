Se billedserie Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Hils på Niels: Han holder vores strande rene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hils på Niels: Han holder vores strande rene

Slagelse - 15. juni 2020 kl. 11:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Olsen tager til stranden flere gange om ugen. Til Kobæk Strand, Stillinge Strand og Færgehavnen Strand i Slagelse Kommune. Uanset vejret. Han sætter sig til rette i den traktor, der er udstyret med en særlig strandrenser for at fjerne opskyllet tang og samle alskens efterladenskaber i form af cigaretskod, glasskår, ølkapsler og andet affald, så strandene fremtræder indbydende.

Opgaven er afvekslende, for både vind, havstrømme og antallet af gæster på strandene i dagene op til rensningen bestemmer, hvor meget der er at komme efter for maskinføreren.

Mens affaldet bliver kørt i depot ved Stigsnæs, bliver tangen simpelthen dumpet et par hundrede meter ude i Storebælt.

- Nogle gange kommer tangen hurtigt ind igen. Det er jo godt for mig, bemærker Niels Olsen på en dag, hvor østenvind har sørget for, at det ikke er de store mængder tang, der skal fjernes.

Tidligere blev tangen også kørt i depot. Tanken var, at den kunne bruges som kompost, og kommunen nåede faktisk at levere kompost-tang til Birkegårdens Haver, men det var alligevel ikke sagen.

- Der var for mange sten og lidt affald med, så landbruget kunne heller ikke bruge det, forklarer manden med fast tang-job frem til 1. september. Med mindre rense-sæsonen forlænges på grund af godt strandvejr, som det skete i 2018.

Der er også forskel fra den ene strand til den anden. For eksempel er der mere tang ved Kobæk end ved Stillinge. Niels Olsen mener, det må have noget med havstrømmene at gøre, for begge strande vender jo mod vest.

Til store mængder tang bruger han en strandrive, der sidder forrest på traktoren. Så kan han skubbe tangen ud i vandet. Bagpå traktoren sidder den rensemaskine, hvis pigge går cirka 20 centimeter ned i sandet og samler enten mindre mængder tang eller affaldet i en kasse.