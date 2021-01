En læge forbinder knivofrets sår, mens en politimand sørger for lys ved at holde sin lommelygte højt oppe. Foto: Helge Wedel

Hevet ud af bil og stukket med kniv i hoved og ben

En yngre mand blev tirsdag eftermiddag hevet ud af sin bil af to mænd og stukket med kniv.

Et blodigt opgør fandt tirsdag eftermiddag kort efter klokken 16.30 sted ud for Thiesens Allé 33 i Korsør, hvor en yngre mand af anden etnisk herkomst end dansk blev hevet ud af sin bil af to andre mænd - ligeledes af anden etnisk herkomst end dansk.