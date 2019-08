Efter der torsdag blev fundet tre dræbte heste på en adresse lidt udenfor Skælskør, advares andre heste-ejere på Facebook. Men der er ingen grund til bekymring, siger politiet, som afviser, at der skulle være tale om en »hestemorder«.

Send til din ven. X Artiklen: Heste-ejere frygter »hestemorder«: Politi afviser bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heste-ejere frygter »hestemorder«: Politi afviser bekymring

Slagelse - 08. august 2019 kl. 06:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var på størrelse med et trailerlæs, og så var der fluer over det hele. Det stank virkelig grimt.

Sådan fortæller Pernille Lyngsie Pedersen, der torsdag fandt tre hestekadavere i et øde område på Stigsnæs syd for Skælskør.

I sække lå både knogler og halvråddent kød, mens fluer sværmede om det, og siden har flere heste-ejere udtrykt stor bekymring på de sociale medier.

Under et opslag på Facebook, der i skrivende stund er blevet delt over 2.700 gange, advares andre således og bliver rådet til at »passe på deres egne heste«. Flere spekulerer nemlig over, hvor hestekadaverne kommer fra, og frygter, at det er sjålne heste.

Samtidig bliver der henvist til et andet opslag, hvor en kvinde fortæller, at hendes hest har fået dybe snitsår. Dette skulle også være sket i Skælskør-området. Endda dagen forinden, de tre døde heste bliver fundet.

De to sager kæder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi imidlertid ikke sammen, oplyser politikredsen til Sjællandske. Sagen om hesten med snitsårene efterforskes desuden ikke videre.

- Der var en dyrlæge ude, der kunne konstatere, at det var snitsår, hesten havde fået. Men det er ikke til at sige, om hesten har fået dem ved for eksempel at gå ind i en pæl, forklarer politikommissær Joy Haensel.

Samtidig afviser politikredsen, at heste-ejere generelt har grund til bekymring efter fundet af de tre hestekadavere. Intet tyder nemlig på, at der er tale om stjålne heste.

Har ligget i flere måneder - Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Men der er ifølge dyrlægens vurdering tale om heste i alderen fem til ti år, som alle er af den samme race. Formentlig er der tale om en Jyde hest, siger Peter F. Hvidberg, der er fungerende politikommissær og leder af dyreværnsenheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det kunne derfor godt se ud som om, at de er kommet fra det samme sted, og at nogen har haft grund til at aflive dem. Og så har man valgt at smide dem der i stedet for at betale for at få dem afhentet, uddyber han og understreger, at politiet ikke mistænker, at der er tale om nogen »hestemorder«.

Noget tyder imidlertid på, at de tre heste har ligget i området i op til flere måneder, og at de er placeret der på forskellige tidspunkter.

- Hestene var i tre stadier af forrådnelse, så det kunne se ud som om, at nogen har skilt sig af med dem løbende. Men der er gravet med en rendegraver i området, så man har formentlig planlagt, at hestene skulle ligge lige der, forklarer Peter F. Hvidberg.

Ikke skudt med boltpistol I øjeblikket mistænker Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi af den grund, at enten private eller en virksomhed har valgt at aflive hestene og efterfølgende ulovligt dumpet dem på grunden i Stigsnæs.

Modsat flere spekulationer på Facebook mistænker politikredsen imidlertid ikke, at der er tale om et slagteri. Ud fra kraniet på de tre hestekadarvere vurderes det nemlig, at de ikke er blevet skudt med en boltpistol, som en slagter normalt ville gøre.

- I stedet er det dyrlægens vurdering, at hestene formentlig er blevet kemisk aflivet. Der er ingen prøver, der viser det, så det er en teori på baggrund af manglende brud på kraniet. Men i så fald ville kødet ikke kunne bruges som madvare, forklarer Peter F. Hvidberg.

Selvom hestene ikke mistænkes at være slået ihjel af en »hestemorder«, risikerer gerningspersonerne imidlertid en bødestraf for at dumpe dem i området, siger politikommissæren.

- Det er jo ikke noget, man skal smide i naturen. Man kan måske vinde noget ved ikke at skulle betale for afhentning, men både børn og andre dyr risikerer at komme i kontakt med det. Og hvis det så er syge dyr, der er dumpet, så er det jo farligt, slår Peter F. Hvidberg fast.

relaterede artikler

Makabert syn: Fandt rester af heste 07. august 2019 kl. 09:24