Herrerne hittede på modeshow

De var unge og ældre, de var små og større - og alle havde de flot og moderigtigt tøj på, da de torsdag aften tog turen ned af catwalken i Vestsjællandscentret for øjnene af omkring 200 betalende gæster, hvoraf omkring 90 procent var kvinder. De havde hver givet en 50'er for at få et smugkik på forårets lokale mode, et lille glas boblevand og lidt lækker tapas.