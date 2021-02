Birgitte Rask Jespersen (th.) og Michelle Baltzer åbnede Sporhunden som Slagelses første spilcafé i september. Nu lancerer ejerne nyt to-go-koncept. Foto: Fleur Sativa

Her tilbyder man nu 'hygge to-go': - Der er behov for det

På grund af landets nedlukning tilbyder spilcaféen Sporhunden i Slagelse et nyt to-go-koncept bestående af pakker med spil og snacks. I en svær tid er der behov for hyggen, mener spilcaféens ejere, der også selv har et behov: Nemlig at redde omsætning.

Slagelse - 04. februar 2021 kl. 15:25 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Salte snacks, søde sodavand og sjove spil. Fra spilcaféen Sporhunden i Slagelse bliver det og meget mere i øjeblikket pakket og gjort klar til afhentning.

For mens spilcaféen på grund af corona-restriktioner ikke må holde åbent, har ejerne udtænkt et helt nyt koncept, der skal bringe timevis af hygge ind i de danske hjem.

- Det var noget, der slog os ved sidste pressemøde, hvor nedlukningen blev forlænget: Hvis restauranterne kan lave to-go, hvorfor kan man så ikke lave »hygge to-go«? Så det har vi valgt at gøre, fortæller Birgitte Rask Jespersen, der sammen med Michelle Baltzer åbnede spilcaféen som byens første af sin slags på Søndre Stationsvej i september.

Herfra kan der derfor fremadrettet bestilles og afhentes pakker med både spil, slik, øl og sodavand - eller med andre ord: Alt det, som kunder normalt kan få i spilcaféen. Bare som to-go-koncept.

Ingen kompensation - Så er der nogle pakker med særligt fokus på for eksempel økologi. Og de er alle sat sammen i forskellige størrelser, så de passer til det antal personer, spillene er beregnet til, forklarer Birgitte Rask Jespersen.

Ifølge medejeren af Sporhunden er spilcaféen ikke berettiget til hjælp fra regeringens hjælpepakker. For selv om kompensationsordningerne i dag er ændrede, opfylder caféen stadig ikke alle krav. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fremadrettet kan kunder købe og afhente pakker med spil og snacks fra adressen på Søndre Stationsvej (det gamle postkontor, red.). Spillene kan man beholde og spille igen og igen. Privatfoto.

Indtil for nylig hed det sig, at nystartede erhvervsdrivende ikke kunne få hjælp, hvis de var registreret senere end den 9. marts 2020. Men fordi det satte flere i en klemt situation, er fristen flyttet til at gælde fra den 1. november.

- Så pludselig hørte vi jo faktisk med blandt dem, der burde kunne få hjælp. Men det kan vi så alligevel ikke, har vi fundet ud af. Man skal have faste udgifter for et vist beløb om måneden, og det opfylder vi ikke, forklarer Birgitte Rask Jespersen.

En nødvendighed Sammen med partneren Michelle Baltzer ser hun det derfor som en nødvendighed at lancere det nye to-go-koncept for at forsøge at redde omsætning. Ellers kan regningerne ikke betales.

"(...) jeg tror, der er behov for det: At vi spreder lidt ekstra hygge derhjemme, nu hvor vi ikke kan komme ud, som vi plejer"

- Birgitte Rask Jespersen, Sporhunden - Birgitte Rask Jespersen, Sporhunden - Selvfølgelig savner vi noget omsætning. Det ville være løgn at sige andet. Men vi savner også bare vores café sindssygt meget. Vi savner vores kunder, og vi savner at kunne spille og hygge os sammen med dem, siger Birgitte Rask Jespersen.

- Vi håber selvfølgelig, at de også savner os. Og det tror jeg faktisk, de gør. Så jeg tror, der er behov for det: At vi spreder lidt ekstra hygge derhjemme, nu hvor vi ikke kan komme ud, som vi plejer, uddyber hun.

Og måske er der noget om det. For særligt de unge føler sig ensomme og stressede, viser de seneste tal fra HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen.

Stigende ensomhed Faktisk er ensomheden blandt unge i dag så stor, at det står værre til end på noget andet tidspunkt, siden Danmark for første gang blev lukket ned i foråret sidste år.

Således erklærer omkring 40 procent i alderen 18-34 år sig nu enige eller delvist enige i at føle sig ensomme. Og procentdelen har været støt stigende hen over efteråret og vinteren.

Også andelen af stressede unge er opadgående. Men spil kan man både samles om og slappe af til, siger Birgitte Rask Jespersen. Artiklen fortsætter efter billedet...

"Det tætteste, vi kommer på en udflugt" - Brætspil er gode, fordi de kan spilles igen og igen og af alle aldre. Så de indbyder til, at man kan sidde sammen og hygge med sine nærmeste - og det er nok det tætteste, vi kommer på en udflugt lige for tiden, forklarer medejeren af Sporhunden.

Over Facebook kan kunder således se og bestille de forskellige spil-pakker, hvorefter de kan afhentes efter aftale fra spilcaféens adresse i Slagelse.

Og det er der ifølge Birgitte Rask Jespersen flere, der allerede har gjort.

- De savner at lave noget, der lugter bare lidt af det, som man lavede før nedlukningen forklarer hun.

- Jeg ved da i hvert fald ikke, hvad vi ellers skulle lave hjemme i min familie, hvis vi ikke havde en kæmpe brætspils-samling, fastslår Birgitte Rask Jespersen.