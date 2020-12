Selv om dette busskur er placeret lige ud for det nuværende politikontor på Dahlsvej afholdt det fredag ikke hærværksfolk fra at smadre dens tykke glas. Motalavej bliver hjemsted for en ny nærpolitistation. Foto: Helge Wedel

Her skal ny nærpolitistation ligge

Ifølge folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti opstillet i Slagelse-kredsen Brigitte Klintskov Jerkel ligger det helt fast, at en af de nye 20 nærpolitistationer som følge af den nye politiaftale fra i mandags kommer til at ligge i Korsør på eller i tilknytning til Motalavej.

- Det er et klart politisk ønske, at det bliver ved Motalavej på grund af al den uro, der har været. Det har jeg fået lov til at sige af justitsministerens særlige rådgiver, siger Brigitte Klintskov Jerkel til Sjællandske. Også hun selv har oplevet utryghedsskabende adfærd på Motalavej, da hun for nylig ville fotografere boligblokkene.