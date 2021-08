Her skal PFOS-vand renses

I forvaltningen mener man, at RGS Nordic kan rense PFOS-vandet tilstrækkeligt til at leve op til EU-krav.

Slagelse - 08. august 2021 kl. 14:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Hvor skal 183 kubikmeter PFOS-forurenet grøftevand fra Korsør renses.

Det skal kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter beslutte på sit møde tirsdag, hvor udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) har bedt om at få sat sagen på.

Vandet er i øjeblikket placeret i to tanke hos virksomheden RGS Nordic på Stigsnæs, der jo ikke mindst er meget omtalt for sin rensning af olieforurenet spildevand fra Norge.

Grøftevandet, der stammer fra grøften neden for brandskolen i Korsør, er oplagret i to separate tanke. Målinger viser, at vandet har et PFOS-niveau på henholdsvis 33 og 41 mikrogram pr. liter.

Udviklingsprojekt

Det fremgår af dagsordenen for mødet, at kommunens administration har afsøgt markedet for at finde en miljømæssig forsvarlig løsning. Og her har man været i dialog med spildevandsrådgiveren UltraAqua, hvis tilbud man har besluttet at tage mod deres tilbud.

UltraAqua har foreslået en løsning, hvor grøftevandet kan indgå i et udviklingsprojekt under kontrollerede forhold, og hvor det sikres, at EU's fastsatte miljøkvalitetskriterier overholdes. Udover UltraAqua deltager SK Forsyning og RGS Nordic.

Med den valgte løsning bliver grøftevandet behandlet på RGS Nordic på Stigsnæs, hvilket foreningen Rent Havmiljø Nu bestemt ikke ønsker.

- Først bliver vandet renset gennem et såkaldt kulfilter og efterfølgende gennem et resinanlæg. Vandet renses i et lukket system i batch, således renses vandet ved flere gennemløb indtil vandet opfylder kravværdi på 0,13 ng/l. Det svarer til en rensning på 99,99997 procent, står der at læse i dagsordenen for mødet.

Der er dog også en anden mulighed, nemlig at køre vandet til firmaet Aquarden i Skævinge.

Her viser første analyser, at resinanlægget generelt renser effektivt (99,9995%) fra 89 til 0,044 mikrogram/l.

Administrationen anbefaler dog løsningen på Stigsnæs, efter at man har opvejet fordele og ulemper. En ulempe er ikke mindst, at transporten til Skævinge både vil koste penge og føre til en del CO2-udslip.

Hvor meget det koster fremgår ikke af sagen, da beløbet er overstreget i bilaget.