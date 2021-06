Det var et besøg af det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff tilbage i oktober 2018, der satte gang i tanken om at få lærerseminarium til Slagelse hos borgmester John Dyrby Paulsen. Foto: Arne Svendsen

Her satses der på lokal læreruddannelse

Slagelse vil være det oplagte sted på det vestlige Sjælland, mener borgmester. Bedre samarbejde mellem uddannelse og lokale skoler skal gøre uddannelsen mere tillokkende.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 10:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

I forvejen er Slagelse en stor uddannelsesby, der uddanner blandt andet pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. Men også lærere bør uddannes her.

Det mener i hvert fald borgmester John Dyrby Paulsen (S). Han havde tilbage i oktober 2018 besøg af det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff, der stammer fra Slagelse og på daværende tidspunkt var formand for Folketingets uddannelsesudvalg.

Han pegede på, at der var behov for en læreruddannelse i det vestsjællandske, enten i Holbæk eller Slagelse.

- Siden har vi arbejdet med det, dog afbrudt af corona, og nu vil vi prøve at gå videre med det, siger borgmesteren.

På mandag skal kommunens økonomiudvalg derfor træffe principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden for etablering af læreruddannelsen i Slagelse Kommune.

Her hedder det i dagsordenen, at den geografiske placering på det vestlige Sjælland gør Slagelse Kommune til et oplagt sted at placere en ny læreruddannelse, da det sammen med uddannelsesstederne i Roskilde og Vordingborg vil sikre en bred dækning af regionen.

- Dette er også i tråd med regeringens ønske om placering af flere uddannelser også uden for de store byer. Den seneste udmelding af planer i forhold til dette gør det desuden klart, at en placering i Slagelse Kommune vil imødekomme fraværet af nye uddannelser på Vestsjælland, står der i dagsordenen.

Skal tilbyde noget specielt John Dyrby Paulsen siger, at Slagelse vil tilbyde de kommende studerende noget specielt. Nemlig en tæt tilknytning til det lokale skolevæsen, hvad angår praktik og vikararbejde, som vil kunne gøre det økonomisk attraktivt for de studerende at vælge Slagelse.

Det fremgår dog af dagsordenen, at sigtet med etableringen af uddannelsen i Slagelse er at øge den samlede søgning til læreruddannelsen. Ikke at trække studerende væk fra de eksisterende læreruddannelser i Roskilde og Vordingborg.

Administrationen vurderer, at etablering af læreruddannelsen vil give stor værdi til Slagelse Kommune, ligesom også de omkringliggende nord- og vestsjællandske kommuner vil have gavn af at have uddannelsen placeret i tættere geografisk nærhed.

Hvis økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med muligheden for etablering af uddannelsen, vil administrationen påbegynde en dialog med disse kommuner. Med henblik på at skabe opbakning til, at Slagelse Kommune byder ind som ny lokation for læreruddannelsen.

Borgmesteren slår fast, at etablering af en læreruddannelse i Slagelse også vil gøre det lettere at rekruttere uddannede lærere til kommunens skoler.

Rektor var skeptisk Rektor Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon var skeptisk over for tanken for to et halvt år siden.

- Problemet er økonomien, og her er det desværre sådan, at både nye bevillingsregler og de årlige besparelseskrav på to procent gør det mindre attraktivt økonomisk for os at oprette nye afdelinger. Så det ser ret umuligt ud, siger Camilla Wang.

Rasmus Horn Langhoff sagde dengang, at han vil arbejde for, at reglerne her bliver ændret, så det kan blive mere økonomisk attraktivt at lave nye afdelinger.

- Men det kræver et regeringsskifte, sagde han dengang.

Det har vi som bekendt fået.