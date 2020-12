Artiklen: Her sælges fyrværkeri helt frem til nytårsaften

Her sælges fyrværkeri helt frem til nytårsaften

Fra 25. december lukker mange detailforretninger - og dermed også deres muligheder for at sælge fyrværkeri direkte. Men salget fortsætter ufortrødent på nettet hos Showtech i Slagelse - også efter de nyeste restriktioner.

Trods nye restriktioner bliver det stadig muligt at købe fyrværkeri - helt frem til den 31. december. Det oplyser Jan Marcher, Showtech på Ndr. Ringgade.

Som tidligere fortalt i avisen har Marcher allerede arrangeret et »fyrværkeri-to-go-salg«, og det fortsætter - også efter de helt nye restriktioner træder i kraft 25. december.

- Det helt afgørende er, at kunderne bestiller og betaler på nettet først - og så selv henter det dagen efter i vores drive-in-bane på Ndr. Ringgade, siger han.

Fra og med den 25. december vil det ikke længere være muligt at købe fyrværkeri i de almindelige detailforretninger.

- Det vil heller ikke være muligt at gå på indkøb i vores fysiske butik, der er lukket fra den 25. december. Fra den dato er der kun salg via nettet, siger han.

Andre udbydere af fyrværkeri har også tænkt i alternative baner. For eksempel tilbyder Jem & Fix at sende mindre fyrværkeri-pakker hjem til kundernes privatadresser:

- Vi holder åbent til og med den 23. december, og så åbner vi først igen den 4. januar. Men det er fortsat muligt at handle på nettet, og hvis man bestiller fyrværkeri senest den 28. december, så kan det lige nå at blive leveret til nytårsaften, oplyser Jem & Fix til Sjællandske.

For år tilbage var det meget normalt, at selv mindre forretninger kunne tilbyde et lille udvalg af fyrværkeri.