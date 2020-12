Slagelsekorets formand, John Anderberg, afleverer her en stak CD'er til personalet på Plejecenter Smedegade i Slagelse. Her får alle kommunens plejecenter nu sange, der kan synge med på som erstatning for koncerter mod ensomhed. Privatfoto

Her modtager ensomme ældre på plejehjem nu »risikofri julekoncert«

»Glædelig jul - en almindelig julekoncert i en ualmindelig tid« er titlen på en dugfrisk CD fra Slagelsekoret. 13 kendte og elskede julemelodier skal være med til at skabe lidt julestemning for især ensomme ældre i Slagelse Kommune.

For når den fysiske kontakt ikke længere kunne lade sig gøre, så måtte koret tænke i andre baner - og løsningen blev at indspille en gratis Jule-CD, som nu er på vej ud til alle kommunens plejehjem.

- CD'en blev indspillet for cirka tre uger siden i Skælskør Kirke under ledelse af Bent Påske, og den er fremstillet i 1000 eksemplarer, fortæller formanden.

Mere adskilte

I omslaget til CD'en står der: »2020...sikke et år! Vi skulle fejre to store historiske begivenheder - 100-året for Genforeningen og 75-året for Befrielsen.«, før teksten fortsætter med ordene: