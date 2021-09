Det er længe siden, at det var nok at præsentere elever for kondomer og snakke om sex i seksualundervisningen. Derfor er der med finansloven for 2021 blevet afsat 15 millioner kroner til at styrke seksualundervisningen i folkeskolen i perioden 2021 til 2023. Men puljen har Slagelse Kommune ikke søgt. Noget, der vækker undren. Arkivfoto Foto: Lars Pauli/Scanpix Denmark

Her halter undervisningen - men skoler sig »nej« til penge til forbedring

I Slagelse Kommune har man fravalgt at ansøge om puljepenge til at forbedre grundskolens seksualundervisning. Beslutningen beror på en fejlvurdering, mener byrådspolitiker. Behovet er der, lyder det fra flere kanter - men åbenbart ikke skolerne

Slagelse - 22. september 2021

Det er ikke længere nok at fortælle historien om »blomsten og bien« eller at dele kondomer ud i klasseværelset. Derfor er der med finansloven for 2021 blevet afsat 15 millioner kroner til at styrke seksualundervisningen i folkeskolen i perioden 2021 til 2023.

Men puljen, som skal ansøges om inden den 24. september - altså på fredag - har Slagelse Kommune fravalgt at søge. Noget, der undrer blandt andre byrådspolitiker Christopher Trung (V).

- Det vil jo være en kæmpe hjælp til at styrke seksualundervisningen i folkeskolen, herunder til for eksempel bedre dækning af LGBT-området (blot for at komme ind på et eksempel), skriver han i en intern mail, hvor han opfordrer til, at kommunen søger puljen, inden fristen udløber.

LGBT er en fælles betegnelse, der bruges om homoseksuelle og biseksuelle samt transkønnede. Og netop fordi unge LGBT-personer ofte føler sig misforstået eller som ofre for fordomme, har Christopher Trung, der dog ikke selv er en del af miljøet, været med til at starte LGBT-mødestedet »Baros« i Slagelse, hvor unge med en anden seksualitet end flertallet kan mødes. Men det er ikke nok, mener han.

Må søge andre steder hen Seksualundervisningen i folkeskolen er vigtig, mener også 15-årige Freddy Holmbech, der kommer i Baros i Slagelse. Freddy Holmbech er nonbinær og bruger ikke pronomerne »han« eller »hende,« men i stedet »de« og »dem«. Det skyldes, at Freddy Holmbech ikke identificerer sig med de to binære køn: Mand og kvinde.

- Min seksualundervisning har mest været omkring kroppen og den fysiske del. Grundet min egen usikkerhed på egen seksualitet har jeg søgt fællesskaber over nettet eller andre steder, som jeg har kunne se mig selv i. I klasselokalet har jeg ikke fundet snakkene relevante, forklarer Freddy Holmbech, der dog ikke går i skole i Slagelse og derfor kun kan tale ud fra et generelt perspektiv. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sjællandske er i besiddelse af mailkorrespondancen, hvor Christopher Trung spørger til puljen, der kan forbedre kvaliteten i seksualundervisningen konkret i Slagelse Kommune.

- Der ER et behov for bedre seksualundervisning, understreger han.

Skolechef, Dorthe Christiansen, oplyser imidlertid, at skolerne er blevet spurgt, og at ingen af disse »indikerer, at der er et ønske om at søge puljen.« Hun henviser i stedet til et nyetableret tilbud til LGBT-unge i Korsør.

I dialog med skolerne Overfor Sjællandske bekræfter Dorthe Christiansen, at kommunen ikke har søgt om puljepengene, der kan forbedre kvaliteten af seksualundervisningen.

- På skoleområdet modtager vi mange tilbud om puljer - og jeg hører altid skolerne, om det er noget, de ønsker at blive en del af. Der var ingen af skolerne, der meldte tilbage, at de ønskede at ansøge puljen, hvorfor det var min ledelsesfaglige vurdering ikke at ansøge, oplyser hun i et skriftligt svar.

- Jeg har i stedet haft en dialog med skolerne om, hvordan de lokalt vil arbejde med og styrke fokus på arbejdet med sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab, uddyber Dorthe Christiansen.

Mens Slagelse Kommune har undladt at søge puljen, viser en evaluering fra januar 2019 foretaget af Als Research imidlertid, at der er nok at tage fat på - undersøgelsen finder nemlig en række udfordringer med den generelle kvalitet af grundskolens seksualundervisning.

»Alt for tilfældigt« For eksempel er der manglende kendskab til krav og indhold blandt lærere og manglende prioritering og uklar organisering og ansvarsfordeling på landets skoler, viser evalueringen.

Det er blandt andet denne, der ligger til grund for, at regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har afsat de 15 millioner kroner, der skal gøre op med udfordringerne.

"Vi har set, hvad der kan ske, når forståelsen for andres grænser halter."

- Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister - Lige nu er det alt for tilfældigt, om man som elev i folkeskolen får god seksualundervisning. Vi ved, at viden om kropsidealer, køn og seksualitet hænger sammen med, hvordan man som ung har det. Derfor er det så vigtigt, at alle børn og unge får relevant og tidssvarende seksualundervisning, lyder det i en udsendt pressemeddelelse ifølge Astrid Carøe, der både er uddannelsesordfører, ligestillingsordfører og LGBT+ordfører for SF og selv har haft en del af sin skoletid i netop Slagelse.

I samme pressemeddelelse understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at seksualundervisningen »spiller en vigtig rolle i elevernes dannelse.«

Krænkelsessager skubber til behovet - De (elever i folkeskolen, red.) skal lære om sundhed, seksualitet og ligestilling, og de skal lære deres egne grænser at kende og have respekt for andres. Vi har set, hvad der kan ske, når forståelsen for andres grænser halter. Derfor er jeg glad for, at vi nu har sat 15 millioner kroner af til at styrke undervisningen, fastslår Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er således ikke kun hensynet til LGBT-unge, der gør, at skolernes seksualundervisning har brug for et løft. Behovet kommer også ovenpå den seneste tids mange krænkelsessager.

Men de to ting - forståelsen for egen og andres seksualitet samt information om egne og andres grænser - går hånd i hånd, mener nonbinære Freddy Holmbech.

- Fordi vi skal kunne kende os selv, er det vigtigt at være bevidst om vores egne grænser og lyster. Jeg tror, at hvis ens grænser bliver brudt, kan det sidde længe i én og kan afskrække fra gode oplevelser, siger den 16-årige fra LGBT-miljøet.