Her forværres coronasituationen: Myndigheder går sammen om fælles indsats

Slagelse - 10. september 2020 kl. 14:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af smittede med COVID-19 i Slagelse er steget væsentligt i den seneste uge. Særligt i de seneste dage.

Det samlede smittetryk er pr. dags dato på 52 pr. 100.000 indbygger. Det er over den såkaldte bekymringsgrænse, hvilket tidligere på ugen fik borgmester John Dyrby Paulsen (S) til at indkalde kommunens krisestyringsstab.

Slagelse Kommune, Region Sjælland, Styrelsen for Patientsikkerhed, Beredskabsstyrelsen og Politiet er derfor gået sammen om en fælles indsats.

- Vi følger situation nøje, og vi er forberedt, hvis situationen eskalerer. Det er vigtigt, at vi den kommende tid har ekstra fokus på at holde de gode vaner - vi skal tage hensyn, holde afstand, vaske hænder, bruge sprit og huske vores sunde fornuft i alt, hvad vi gør. Kun sammen og ved en fælles indsats kan vi gøre en forskel, siger borgmesteren.

- Vi har allerede sat en række konkrete og forebyggende indsatser i værk, der skal være med til at bremse og inddæmme smitten. For eksempel bliver alle medarbejdere og beboere på det plejecenter, der er ramt, testet for covid-19 senest i morgen, tilføjer han.

Opsporing i gang Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat opsporing af de personer, der har været i tæt kontakt med borgere, der er konstateret smittet. De pågældende vil blive kontaktet direkte og få information om mulighederne for at blive testet.

Søren Rasmussen, der er lægefaglig enhedschef i Region Sjælland, forklarer:

- Vi har sørget for ekstra testkapacitet på sygehuset i Slagelse, så vi foreløbigt kan teste yderligere 200 borgere om dagen fredag, lørdag og søndag i samfundssporet. Hvis man har været i en situation, hvor der er risiko for, at man kan være blevet smittet, er det vigtigt at blive testet. Har man symptomer, skal man kontakte sin læge, anbefaler han.

Politiet har ligeledes ekstra fokus på det øgede smittetryk.

- Vi har sat flere patruljer ind i Slagelse Kommune, der vil føre ekstra tilsyn med områdets byliv, forretninger og restaurationer. Det er vigtigt, at reglerne om for eksempel afstand og hygiejne bliver overholdt, oplyser Lene Frank, politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Myndighederne opfordrer desuden alle til at downloade Sundheds- og Ældreministeriets app: Smittestop.