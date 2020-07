LøkkeFonden betaler for Drengeakademiet, som således er gratis for drengene og deres forældre. For mange unge er det første gang, de skal være hjemmefra i længere tid.

Her får unge drenge ros for første gang i deres liv

Der bor cirka 445 beboere i Flakkebjerg, men i øjeblikket er tallet forøget med lidt over 100 - og det er primært drenge i alderen 14-16 år, som har slået sig ned i byen. Mere præcist på Flakkebjerg Efterskole, som de senere år har været årlig base for »Drengeakademiet« - et 14-dages forløb, som er en del af Løkkefonden.

Mens mange unge i øjeblikket slapper af i sommerferien, så er omkring 100 unge drenge i fuld gang med at lære matematik, sprog og sociale færdigheder. I et fastlagt skema, hvor stort set alle døgnets timer og aktiviteter er nøje planlagt - og hvor den enkelte kun må have sin mobiltelefon på sig i 45 minutter om dagen.

