Her får også muslimske børn julegave af julemanden: - Det er vigtigt for os

Op til 100 børn fra Motalavej i Korsør får i år leveret en julegave ved deres hoveddør, men normalt afholdes der et større julearrangement i boligområdet, hvor flere muslimer bor.

For at introducere børn og unge med anden etnisk baggrund for de danske juletraditioner, har der i flere år været afholdt juleaften på Motalavej. Men på grund af corona må børn i år nøjes med en julegave leveret ved deres hoveddør. Indsatsen er dog stadig vigtig, lyder det.

Slagelse - 06. december 2020 kl. 14:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Selv om mere end hver anden beboer på Motalavej i Korsør har ikke-vestlige rødder, og flere muslimer i området ikke spiser flæskesteg, har der i flere år været tradition for at holde en fælles juleaften.

Det sker med både juleand og julegaver, når særligt børn og unge inviteres til arrangementet, som afholdes af MinaGroup, der arbejder for, at flere unge fra landets udsatte boligområder bliver en positiv del af det omkringliggende samfund.

Men på grund af udbruddet af coronavirus bliver årets julearrangement lidt anderledes, end det plejer, skriver MinaGroup i en pressemeddelelse.

Ingen børn skal dog føle sig snydt, og derfor kommer julemanden alligevel, oplyser virksomheden, der afholder arrangementet for både børn og unge, da denne målgruppe ofte ikke har mulighed for at holde jul og juleaften derhjemme.

Cirka 100 børn får julegave - Julemanden har selvfølgelig på så travl en dag brug for en masse hjælpere, og derfor stiller vi med et hold af frivillige nisser, som vil sørge for, at alle julegaver bliver omdelt til tiden, oplyser den socioøkonomiske virksomhed, som regner med at ringe på hos cirka 100 børn, der får en julegave foræret. Artiklen fortsætter efter billedet...

Julegaverne skal ifølge virksomheden MinaGroup være med til at give børn med en anden etnisk baggrund end dansk den samme oplevelse og følelse af »julehygge«, som deres danske venner får i julen.

Ifølge MinaGroup er det et ønske at give beboere med anden etnisk baggrund den samme oplevelse og følelse af »julehygge«, som deres danske venner får i julen.

- Det er vigtigt for os, at vi kan give dem en mulighed for at kunne tale med og ikke mindst fortælle om deres egne juleoplevelser når de møder op i skolen efter juleferien, forklarer virksomheden i pressemeddelelsen.

En jul uden flæskesteg - Vores helt klare pædagogiske mål er at folde de danske juletraditioner ud og lade børnene opleve dem, så de som voksne er bekendt med disse traditioner, uddyber virksomheden og peger således på et mere langsigtet mål med arrangementet.

"På denne aften får de oplevelsen af, at de også er med. Og at de tager del i det store fællesskab, der er i Danmark i julen."

- MinaGroup - MinaGroup Selv om man ikke spiser flæskesteg, kan man nemlig alligvel sagtens fejre julen.

Det ønsker MinaGroup at vise ved at introducere børn og unge med for eksempel en muslimsk baggrund for alt lige fra juleand og rødkål til mandelgaver og nissehuer - samt altså julegaver.

- På denne aften får de oplevelsen af, at de også er med.Og at de tager del i det store fællesskab, der er i Danmark i julen, skriver MinaGroup i pressemeddelelsen.

Julegaverne, der i år bliver uddelt på coronasikker manér, er sponsoreret af Sydbank i samarbejde med Trelleborgfonden.

